Dans le Gourma, Ă Tombouctou, le gouverneur de la rĂ©gion s’est rendu hier dans le village de Arbichi. LocalitĂ© oĂą les groupes armĂ©s signataires de l’accord pour la paix s’Ă©taient affrontĂ©s il y a quelques jours de cela. Cette situation inquiète les autoritĂ©s rĂ©gionales.

Koina Ag Ahamadou, après avoir dĂ©plorĂ© l’incident, a appelĂ© les leaders communautaires, les groupes armĂ©s et les autoritĂ©s communales Ă user de tous les moyens pour prĂ©server la paix :« Suite Ă l’incident qui est arrivĂ© Ă Arbichi dans le cercle de Rharouss, nous avons appelĂ© très tĂ´t les leaders de la zone qui ont entrepris immĂ©diatement des dĂ©marches pour calmer le jeu, pour rĂ©concilier les gens et pour rĂ©tablir la paix. Nous estimons qu’il fallait nous rendre Ă leurs cĂ´tĂ©s pour renforcer et consolider tout ce qu’ils ont fait en matière de rĂ©conciliation et en matière d’accalmie dans la rĂ©gion. C’est pourquoi nous nous sommes rendu pour leur adresser le message de paix, leur rĂ©conforter dans cette position de rĂ©conciliation. Nous avons trouvĂ© que la situation Ă©tait vraiment calme. Les dispositions de sĂ©curitĂ© Ă notre niveau sont prises par les contingents des forces armĂ©es maliennes et leurs partenaires et nous les appuyons par la sensibilisation et nous demandons l’implication des mouvements autant que faire se peut pour qu’ils sensibilisent et interviennent dans ce sens-lĂ .»

 KIDAL: Si les ex-rebelles étaient derrière les agresseurs

Le CICR a affirmĂ©Â vendredi dernier qu’“après avoir obtenu les garanties de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour le personnel et les biens du CICR auprès des autoritĂ©s et des leaders de la rĂ©gion”, l’organisation a “dĂ©cidĂ© de reprendre ses activitĂ©s humanitaires au profit des populations victimes du conflit armĂ© et des violences dans la rĂ©gion de Kidal. Pour certains, cet engagement confirme bien que ce sont les anciens rebelles qui sont derrière les violences dont sont victimes les humanitaires dans la rĂ©gion de Kidal. Le CICR prĂ©cise que “les programmes d’urgence, Ă savoir la fourniture d’eau potable et le soutien Ă l’hĂ´pital de Kidal, n’avaient pas Ă©tĂ© concernĂ©s” par cette suspension.

