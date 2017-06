Du matériel roulant d’une valeur de 1,4 milliard de Fcfa a été remis mardi aux gouvernorats des Régions de Gao et de Ménaka. Il s’agit précisément de 28 véhicules et de 338 motos remis dans le cadre du Programme d’urgence pour la relance des Régions du nord (PURD-RN). La cérémonie de remise a eu lieu à la Cité administrative, en présence du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadou Konaté et de celui de l’Administration territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly.

Financé entièrement sur le budget national, cet important don est composé de 23 pick-up double cabine et de 327 motos pour les gouvernorats de Gao et de Ménaka, 3 véhicules pick-up double cabine, 2 véhicules V8, 7 motos DT, 4 motos tricycles. « Ces véhicules et motos serviront à renforcer les capacités opérationnelles de l’administration dans ces deux régions, dans le cadre de la réinstallation de l’Etat, conformément aux dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali », a précisé le ministre Konaté avant de remettre les clés de ces moyens de transport au chef du département de l’Administration territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly. Celui-ci, remettant à son tour les clés aux bénéficiaires, les a exhortés à un entretien régulier et à une gestion intelligente de ces équipements qui viennent améliorer les conditions de travail desdites régions. Pour que l’Etat puisse satisfaire d’autres régions en équipements, il faut une gestion intelligente du matériel roulant déjà acquis, a recommandé le ministre Tiéman Coulibaly.

Lequel a expliqué qu’avec un entretien régulier, les véhicules doivent pouvoir servir pendant 10 ans. « On ne va pas non plus accepter qu’au bout de 5 ans des véhicules partent en réforme, nous devons pouvoir les utiliser plus longtemps », a expliqué le ministre de l’Administration territoriale.

Le Programme d’urgence pour la relance des Régions du nord (PURD-RN) est un ensemble de projets du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire. De son démarrage à aujourd’hui, il a mis à disposition un total de 119 véhicules 4×4 et 993 motos aux Régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et Taoudéni. Ces acquisitions se poursuivront en 2017 à travers la phase III du PURD-RN qui privilégie les régions nouvellement créées, pour leur opérationnalité afin de renforcer la présence des services de l’Etat, essentielle pour la sécurité et le développement.

Khalifa DIAKITÉ