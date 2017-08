Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, secrétaire général de la CPA, veut organiser une rencontre à Zouera dans la région de Tombouctou, plus précisément dans le cercle de Goundam. Cette rencontre, aux dires du secrétaire général de la CPA, sera basée sur le vivre ensemble, la cohésion sociale. Pour le succès de cette rencontre, il est en train de solliciter la participation de plusieurs personnalités.

Selon certaines sources, le gouverneur de Tombouctou serait prĂŞt Ă faire le dĂ©placement. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune dit avoir eu des entretiens avec le ministre de l’Education qui lui aurait donnĂ© des assurances. Hamed Mohamed Ag Hamani, Hama Ag Almahamoud et bien d’autres personnalitĂ©s des diffĂ©rentes communautĂ©s sont conviĂ©s Ă la rencontre de Zouera. Mahamoud Dicko, la Minusma, les ministres de la sĂ©curitĂ© et de la dĂ©fense ont, semble-t-il, donnĂ© leur aval.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune ne s’est pas limitĂ© Ă ces personnalitĂ©s. Il a dĂ©jĂ fait venir Houka Houka Ag Alfousseiny, le juge islamique de Tombouctou, celui-lĂ mĂŞme qui ordonnait les amputations et les flagellations au moment de l’occupation jihadiste. Il l’a installĂ© Ă Tombouctou. Faut-il le rappeler, Houka-Houka avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© et libĂ©rĂ© mais il est actuellement Ă Tombouctou et doit prendre part Ă la rencontre des 22, 23 et 24 septembre Ă Zouera. C’est que le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la CPA roule toujours avec des terroristes.

Par contre, les organisateurs de la rencontre de Zouera ont superbement ignoré le chef général de la Tribu Kel Ansar, seule communauté à avoir un groupe armé organisé dans la zone. Mais ils ont cependant accepté de faire venir un terroriste qui n’a pas bonne presse dans la région de Tombouctou en raison de son passé.

«Le minimum de respect serait d’inviter officiellement le chef de la tribu Kel Ansar, collectivement reconnu par les voies habituelles», dĂ©plore Attaye Ag. Selon lui, les chefs de fractions et chefs communautaires ne seraient mĂŞme pas au courant de cette rencontre. Et très gĂ©nĂ©ralement, les rencontres dites communautaires de rapprochement sont en rĂ©alitĂ©, pour la quasi-totalitĂ©, un moyen pour ses initiateurs de soutirer quelques sous aux partenaires.

Au demeurant, beaucoup de questions se posent Ă propos des rencontres communautaires dans les rĂ©gions du nord, surtout au sujet de leur finalitĂ©. La rencontre prĂ©vue pour ce mois de septembre devrait se passer dans une localitĂ© instable, oĂą les populations font face Ă des vols de bĂ©tail, d’engins et d’autres biens. Mieux, les communautĂ©s de Zouera affirment n’être pas informĂ©es de l’organisation de cette rencontre.

C’est dans cette situation d’insĂ©curitĂ© que Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune veut faire venir un chef terroriste, de surcroĂ®t, quelqu’un qui a ordonnĂ© des amputations dans la rĂ©gion au moment de l’occupation jihadiste. Les populations craignent que cette rencontre ne crĂ©e une autre tension et rĂ©veille les vieilles rancoeurs dans leur localitĂ©.

Alhander Ag MOHA