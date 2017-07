Le gouvernement a expliquĂ© lors d’un point de presse animĂ© par le ministre en charge de la DĂ©fense et des Anciens combattants que la date du 20 juillet n’a pu ĂŞtre respectĂ©e Ă cause des affrontements entre les Ă©lĂ©ments de la Coordination des mouvements armĂ©s (CMA) et ceux du Groupe d’autodĂ©fense des Touaregs Imgads et alliĂ©s (Gatia).

Ce 20 juillet était initialement prévu pour le retour effectif de l’administration de l’Etat malien dans la région de Kidal selon l’accord signé le 20 juin 2017 entre le gouvernement du Mali et les différents groupes armés à savoir la CMA et la Plateforme.

Selon TiĂ©nan Coulibaly, ministre de la DĂ©fense et des anciens combattants, l’Ă©chec de l’initiative du gouvernement et des groupes armĂ©s signataires de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation est dĂ» aux rĂ©cents affrontements entre les groupes armĂ©s signataires de l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation issu du processus d’Alger. Le gouvernement a exprimĂ© son regret face Ă cette situation et donnĂ© son point de vue sur la situation.

Cette attitude, a dit Tiénan Coulibaly, est révoltante pour l’Etat malien qui fait preuve de beaucoup de disponibilité pour l’application intégrale de l’Accord. Il a invité les mouvements belligérants à trouver les moyens de gérer leur différend, étant entendu que tous les deux affichent leur volonté d’aller vers la paix

Selon le ministre de la DĂ©fense, la prioritĂ© pour le gouvernement dans cet accord a toujours Ă©tĂ© le retour rapide de l’administration Ă Kidal c’est-Ă -dire installer un gouverneur Ă Kidal pour que le MĂ©canisme opĂ©rationnelle (MOC) y soit aussi. « Dans l’accord, il est convenu que l’administration serait Ă Kidal ce jeudi 20 juillet mais Ă notre grande surprise, les choses ne sont pas tournĂ©es comme nous l’attendions », a dĂ©plorĂ© M TiĂ©nan Coulibaly. A ses dires, tout Ă©tait fin prĂŞt pour le retour de l’administration Ă Kidal, « en tous cas jusqu’au mardi dernier, quand un des signataires de l’accord finale a montrĂ© son dĂ©saccord avec certains points pour que tout soit mis en cause Ă nouveau ». Dans l’explication du ministre, c’est la CMA qui, encore une fois a montrĂ© son dĂ©saccord Ă la toute dernière minute avec certains points de l’accord dĂ©jĂ nĂ©gociĂ© entre les trois parties Ă savoir le gouvernement, la Plateforme et la CMA : « Pourtant toutes les parties Ă©taient d’accord pour faire la paix pour une bonne foi c’est-Ă -dire le respect strict du cessez-le-feu » regrette Tiena Coulibaly.

Pour le gouvernement du Mali, les différents désaccords viennent de la crise de confiance qui existe entre les deux mouvements à savoir la CMA et la plateforme : « L’Etat reste engagé pour le retour de la paix et la stabilité à travers tout le pays et reste disponible à toutes négociation pour arriver à un résultat » précise monsieur le ministre.

Enfin, le ministre de la défense explique que : « l’Etat espère trouver le plus vite possible, les voix et moyens pour le retour définitif de l’administration à Kidal ».

A noter que le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiénan Coulibaly avait, à ses cotés, le ministre Porte-parole du gouvernement, Abdel Kader Konaté, le ministre des Droits de l’Homme et de la Reforme de l’Etat, Me Kassoum Tapo, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Mamadou Ismaël Konaté et celui de l’Administration territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly.

Amadou Kodio