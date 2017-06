Le Conseil national des Jeunes, à travers son projet ALAFIA, en partenariat avec l’ONG international ACORD, a organisé -du 12 au 13 juin à Ségou- un atelier de formation sur l’accord de la paix et la réconciliation nationale; et la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies.

Ils sont au total 100 jeunes, représentant différentes associations des jeunes des 7 cercles de la région à prendre part à cette rencontre.

En organisant cette rencontre, le CNJ, en partenariat avec l’ONG ACORD, veut outiller des jeunes sur le contenu de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale ; et la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies. Le choix des bénéficiaires n’est pas fortuit selon le 7è vice-président du CfJ du Mali Moussa Ibrahim: « Dans chacune des familles du Mali, il y a des jeunes. Et donc chacune des familles du Mali va s’approprier l’accord et cette résolution. En ce moment au lieu d’être un problème, la jeunesse deviendra une solution. Pour mettre fin à une crise dans un pays, la cible potentielle est la jeunesse.»

Au président du Conseil régional de la jeunesse de Ségou Moussa Ibrahim TRAORE de continuer: « Nous pensons qu’aujourd’hui pour passer ce message, la jeunesse est le meilleur canal, car elle constitue la majeur partie de la population. Et avec ces jeunes, la restitution sera du haut vers le bas.»

Les bénéficiaires, à l’image de Korotimi Massa Coulibaly, ont apprécié l’initiative: « je n’ai aucune connaissance sur la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies. Cette formation me permettra de m’approprier son contenu à fin de sensibiliser mes frères et sœurs. Je demande au CNJ et à ses partenaires de multiplier cette initiative».

A son tour, le maire de la Commune urbaine de Ségou, Nouhoun Diarra, n’a pas caché sa joie de voir ses jeunes formés. Il faut rappeler qu’en plus de Ségou, les organisateurs entendent propager l’initiative dans toutes les autres régions du pays.

Envoyé spécial à Ségou Ousmane Sagara