Pour ramener la paix et la quiĂ©tude dans le Delta central et la boucle du Niger, sur initiative de la mission de bons offices et les maĂźtres coraniques et imams du centre du Mali, des centaines de participants ont pris part, le 9 Septembre 2017 au Palais de la Culture Amadou HampathĂ© Ba, au forum national sur la contribution des maĂźtres coraniques et autoritĂ©s traditionnelles au retour de la paix dans le Delta central et de la boucle du Niger. Le forum Ă©tait prĂ©sidĂ© par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, reprĂ©sentant le chef de l’Etat et parrain de l’évĂšnement. Des personnalitĂ©s religieuses coutumiĂšres, diplomatiques, administratives et peulhs ont pris part au forum dont l’ancien prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale Aly Nouhoum Diallo.

L’objectif de ce conciliabule, selon les organisateurs, est de discuter sur la problĂ©matique de l’insĂ©curitĂ©, des conflits intercommunautaires du Delta central. Il s’agit aussi de faire des propositions ou suggestions pour le retour de la paix au Mali notamment dans le Delta central. Il n’est de doute pour personne, indique le prĂ©sident du Haut conseil islamique de SĂ©gou non moins porte parole des Imams et chefs religieux, Cheick Hacim Haidara, qu’aucun pays ne peut se dĂ©velopper si ses fils et filles ne sont pas unis, s’ils ne cessent de se dĂ©chirer, de se tuer, de se quereller, de se diviser. Il faut, dit-il, qu’on se comprenne, se parle pour faire sortir le pays dans cette situation. «Retournons aux valeurs du pays. L’avenir du pays dĂ©pend de cela», a dĂ©clarĂ© Cheick Hacim Haidara. Avant de remercier les autoritĂ©s du pays de leur initiative d’impliquer les autoritĂ©s religieuses dans la rĂ©solution de la crise. Le prĂ©sident de la mission de bons offices, l’Imam Mahmoud Dicko non moins prĂ©sident du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), a rendu hommage aux autoritĂ©s pour avoir placĂ© leur confiance en eux. «Votre prĂ©sence ici tĂ©moigne l’importance que l’Etat malien veut, souhaite la paix dans le pays. Et nous devons conjuguer nos efforts pour avoir un droit de regard sur le devenir et l’avenir de nos enfants afin d’éviter que des situations pareilles ne se reproduisent. Le Mali est un pays de paix, d’intĂ©gritĂ© et de courage. Le Mali est une sociĂ©tĂ© pluriculturelle composĂ©e de plusieurs ethnies», a dĂ©clare le l’Imam Dicko. Pour lui, beaucoup restent encore Ă faire malgrĂ© l’amĂ©lioration de la situation. «Des dĂ©fis Ă relever restent nombreux mais pas au dessus de nos capacitĂ©s. Nous devons continuer dans sens pour surmonter les obstacles Ă franchir pour le retour de la paix dans notre pays», dira le prĂ©sident de la mission de bons offices. Le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga a saluĂ© la prĂ©sence des participants venus d’un peu partout du Mali. «Nous devons mobiliser toutes les Ă©nergies, toutes les notabilitĂ©s pour que la paix retourne dans notre pays. Nous devons bĂ©nĂ©ficier l’intelligence collective du Mali profond en donnant la parole Ă tous pour y arriver. C’est pour cette raison que la rencontre de ce matin est dĂ©terminante dans le sens d’un projet collectif, pour garantir l’avenir du pays, pour travailler dans la fraternitĂ©, dans l’union, dans la paix. La quĂȘte de la paix est un objectif ultime pour nous. S’agissant du Delta central et de la boucle du Niger, le gouvernement a pleinement conscience des difficultĂ©s que les maitres coraniques, imams et autoritĂ©s traditionnelles traversent. Il jouera pleinement son rĂŽle comme dans le reste du pays, pour que la paix revienne au bonheur de nous tous», a dĂ©clarĂ© Abdoulaye Idrissa Maiga. Selon le Maire de la Commune V de Bamako, Amadou Ouattara, les organisateurs du forum et le gouvernement ambitionnent de vivifier les valeurs de la religion musulmane qui sont entre autres la concorde, la tolĂ©rance, la paix, etc. Hadama B. Fofana