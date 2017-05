Du 16 au 18 mai, le Centre de formation des collectivités territoriales (Cfct) a servi de cadre à une formation des membres des autorités intérimaires et collèges transitoires des régions de Tombouctou et de Taoudénit. C’est pour renforcer les capacités des participants afin qu’ils puissent accomplir leur mission conformément aux règles et principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales Régions.

Cette formation organisée par le ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, à travers le Cfct principalement a pour objectif général de présenter et de partager les quatre modules retenus dans le cadre de l’accompagnement et de l’installation des autorités Intérimaires et des collèges transitoires et mettre à la disposition des membres des Autorités intérimaires et des collèges transitoires les outils nécessaires à leurs missions

Plus spécifiquement, il s’agit d’informer et de sensibiliser les membres participant des AI et des CT de Tombouctou et de Taoudénit sur : les règles et principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales Régions ; leurs rôles en matière de maitrise d’ouvrage du développement régional ; la gouvernance sécuritaire.

Pour le ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, Alhassane Ag Hamed Moussa, la mise en œuvre des Autorités intérimaires et des collèges transitoires est incontestablement une étape majeure du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Il a invité les participants, à cette formation, d’instaurer des espaces de concertation, créer des dynamiques d’acteurs en vue d’élaborer des programmes, des actions dont la réalisation va contribuer à réduire la pauvreté et créer des bases d’un développement durable. Le ministre a remercié la Minusma, le Pnud le Padre/Giz pour leur accompagnement.

Quant à la directrice des Affaires civiles de la Minusma, tout en rappelant l’importance et le rôle dans le retour de la paix et de la réconciliation nationale, a par la même occasion réaffirmé le soutien de leur organisation au gouvernement malien.

Kassoum THERA