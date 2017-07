A la date du 30 juin passé, il y a eu l’enregistrement du retour volontaire et spontané d’environ 60 094 personnes rapatriées ; le renforcement en ressources humaines de 28 points d’enregistrement dans 20 Communes à forte concentration de personnes rapatriées ; 143 103 réfugiés maliens enregistrés dans les pays limitrophes par le HCR et le retour effectif de 498 170 personnes déplacées internes. C’est ce qu’on retient de la 3ème réunion tripartite Mauritanie-Mali-HCR tenue le vendredi 21 juillet 2017 au Grand hôtel.

Nous pouvons retenir que la tenue de cette troisième réunion tripartite témoigne la qualité exceptionnelle de la coopération entre la Mauritanie, le Mali, et le Haut commissariat pour les réfugiés. C’est pour cette raison que dans son discours d’ouverture de la réunion, le Secrétaire général du Ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Alhamoudou Samba Baby, a salué et remercié les partenaires pour les efforts qu’ils déploient en faveur des réfugiés Maliens depuis 2012. A ses dires, aujourd’hui les avancées satisfaisantes ont été enregistrées dans le cadre du retour de l’administration dans les régions de Tombouctou, Gao, et une grande partie des régions de Ségou et Mopti ainsi que son installation dans les deux nouvelles régions: Taoudéni et Ménaka. Ainsi, il a signalé que l’opérationnalisation des Autorités intérimaires dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, et des Collèges transitoires des régions de Taoudéni et Ménaka est en cours. Et d’affirmer que la nomination des Conseillers spéciaux auprès des Gouverneurs desdites Régions est effective. «Le Gouvernement de la République du Mali et les acteurs humanitaires travaillent en symbiose dans les zones de retour», a-t-il annoncé.

Au demeurant, force est de constater que pour le retour effectif de l’administration dans les régions du Nord et certaines parties de Ségou et de Mopti, le Gouvernement de la République du Mali a réalisé, à travers le Programme d’urgence pour la relance et le Développement des régions du Nord, la construction et la réhabilitation de 260 bâtiments administratifs et des collectivités devant abriter les démembrements desdites régions; l’acquisition de matériels roulants dont 125 véhicules 4×4 et 993 motos et l’achat de matériels informatiques, de mobiliers de bureau et l’équipement des logements, en première et deuxième phase. La troisième phase du programme, en cours d’exécution, contribuera certainement au retour définitif de l’administration et des services déconcentrés dans toutes les circonscriptions administratives de ces régions.

Seydou Karamoko KONE