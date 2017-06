Pour la deuxième fois consécutive, le mercredi 31 mai dernier, des écoles et mairies de Sah et de Guidjo-Saré, dans le cercle de Youwarou, région de Mopti, ont été saccagées et brûlées par des hommes armés sûrement des djihadistes. A titre de rappel, le mercredi 24 mai dernier, dans la même zone, des djihadistes, qui s’opposent et s’insurgent contre l’éducation, en particulier, et tout ce qui vient de l’Occident, ont saccagé et incendié une école. C’est le comble, le Mali, l’un des pays les plus pauvres du monde, dont les autorités doivent mettre un accent particulier sur l’éducation des enfants qui constituent l’avenir, certains fils de ce même pays au nom de la religion sont entrain de reléguer au dernier plan les efforts fournis pendant plus de cinquante ans d’indépendance en matière d’éducation des enfants. C’est aussi aberrant, dans un pays où dans certaines localités, les enfants n’ont pas accès à un enseignement digne de ce nom faute de salles de classe, d’enseignants, qu’on détruit les écoles. Hélas !

Pendant que les autres pays et Nation cherchent à acquérir le savoir pour se développer, au Mali, c’est le retour à l’âge de la pierre taillée sous les yeux impuissants des plus hautes autorités politiques et militaires. Le musulman noir est l’être la plus méprisable et la plus inhumaine qui soit.

Leurs maitres arabes qataris et saoudiens ont des grandes d’écoles américaines qui enseignent les sciences, les techniques, la technologie. Les autorités des pays arabes (l’Arabie Saoudite, le Qatar etc qui financement ces mouvements terroristes) injectent des milliards de dollar dans la formation de leurs rejetons. Les plus grands médecins, chercheurs, informaticiens et autres viennent de ces pays-là. Pendant ce temps, ils endoctrinent nos prêcheurs qui ne connaissent rien de l’Islam et autres et les mettent sur le terrain d’un islam de fou carrément en déphasage avec les bases du Saint Coran. Les maliens doivent de se réveiller, sinon dans leur lâcheté, un jour ils seront esclave des Maures et Touaregs, si tel n’est pas déjà le cas.

On devrait s’attendre à ça. Ce sont ces mêmes djihadistes qui ont tout détruit dans la ville sainte de Tombouctou. On ne peut pas s’étonner que les mêmes abrutis puissent détruire l’éducation occidentale en s’en prenant aux écoles ? Est-ce que leurs guides et leurs commanditaires leur ont dit que les Égyptiens seraient le premier peuple à avoir utilisé les mathématiques ? Et que tout semble venir de Mésopotamie ?

Ce n’est pas l’éducation occidentale à laquelle ils s’empennent mais l’éducation tout court. S’attaquer aux écoles dites occidentales montre à quel degré les extrémistes religieux sont ignorants et cherchent toujours à tirer le monde musulman vers la misère, la pauvreté, l’analphabétisme, le sous-développement, l’auto- dégradation et la violence permanente. Sachant que leur mentalité d’extrémisme religieux ne pourra prospérer que dans d’abjectes conditions de la vie humaine. Les extrémistes prétendent que les écoles universelles de la connaissance et du savoir qui permettent indispensablement à l’épanouissement de toute société moderne sont occidentales. Est-il interdit en Islam d’acquérir du savoir universel, des sciences, des maths, de la littérature etc..? Absolument pas! Hélas les extrémistes sont extrémistes en tout en ignorance, en manque de compassion, en manque de sagesse, en autodestruction. Ils savent bien que les sciences sont indispensables du moment où même leurs habits est un produit de la science à fortiori leurs téléphones, leurs armes et leurs moyens de déplacement etc. Ou bien préfèrent-ils qu’on enseigne les sciences en arabe pour que les écoles deviennent islamiques et non occidentales? Absurde et ridicule! Quelle ignorance! C’est de la pure oppression de s’attaquer à l’éducation des enfants, c’est inhumain, c’est la ligne rouge que les extrémistes sont entrain de franchir. La population malienne doit se réveiller face ces actes inadmissibles d’agression. Trop c’est trop! Pour eux, c’est quoi l’éducation occidentale ? L’écriture, les maths, plus globalement les sciences ne sont pas nées en Occident. Alors il s’agit plutôt d’une éducation universelle.

M.M.B