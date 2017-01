Welcome! Log into your account

Nous avons dit simplement qu’il ne peut y avoir de patrouilles mixtes sans nous. Nous sommes signataires de l’accord. Et, pas plus que ce matin j’ai eu mon dernier échange avec le président chef de la CTS (Commission technique de sécurité) côté Minusma, qui m’a assuré qu’une réunion est en train de se tenir pour créer des conditions en vue de permettre un acheminement des combattants qui doivent contribuer au MOC de Gao; notamment ceux qui doivent arriver du Gourma de Gao, ceux qui doivent arriver de Tombouctou, ou peut-être même de Ménaka pour contribuer au MOC de Gao. Aujourd’hui, nous serons 25 dans le MOC de Gao et nous seront 30 dans le MOC de Tombouctou. Et, c’est pareil pour la CMFPR2 ».

Joint au téléphone par Studio Tamani, le secrétaire général de la CPA, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, a déclaré : « je confirme que les mouvements signataires, notamment la CPA, La CMFPR2 et leurs alliés, en vertu du protocole du 20 octobre, ne constituent plus aujourd’hui un blocage en ma connaissance.

Selon Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, la CPA, la CMFPR2 et leurs alliés ont trouvé un compromis avec le gouvernement. Il estime donc que ces mouvements ne constituent plus un blocage au processus.

