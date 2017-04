La ConfĂ©rence d’entente nationale qui a eu lieu Ă Bamako du 27 mars au 2 avril, a recommandĂ© de discuter avec les jihadistes maliens. Si le gouvernement semble ĂŞtre dĂ©sormais favorable Ă ces discussions, il devra faire face Ă l’hostilitĂ© des pays amis comme les Etats-Unis d’AmĂ©rique qui ont mis Ă prix la tĂŞte du leader djihadiste malien, Iyad Ag Ghali.

Après plus d’une semaine de discussion, ouvrir le dialogue, nĂ©gocier avec le prĂŞcheur radical Hamadoun Kouffa ou avec Iyad Ag Ghali, le leader du groupe jihadiste Ansar Dine, c’est l’une des recommandations de la ConfĂ©rence d’entente. L’idĂ©e n’est pas nouvelle, une partie de l’opposition politique la martèle dĂ©jĂ depuis plus de deux ans, notamment TiĂ©bilĂ© DramĂ©, le prĂ©sident du parti Parena.

Le gouvernement entre le marteau et l’enclume

« Pour ma part depuis 2014, je recommande de parler avec les jihadistes maliens. Que fait-on avec eux ? Engager des discussions avec eux, savoir ce qu’ils veulent, est-ce qu’ils ont des revendications ? Et s’ils en ont, comment le pays est prĂŞt Ă les traiter pour parvenir Ă la paix », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Du cĂ´tĂ© du gouvernement du Mali, on Ă©voque dĂ©sormais la possibilitĂ© de dialoguer avec les jihadistes maliens. « Le Mali est prĂŞt Ă nĂ©gocier avec tous ses enfants. Tout enfant de ce pays qui veut dĂ©poser les armes ou qui veut quitter cette engence extrĂ©miste, jihadiste, ils sont les bienvenus chez eux. Je suis consternĂ© que le Mali refuse le dialogue avec Iyad Ag Ghali et Hamadoun Koufa dans le cadre d’un Etat rĂ©publicain et laĂŻc », estime Mohamed el-Moctar, le ministre de la RĂ©conciliation nationale.

Mais, on doute de la capacité du gouvernement à initier des discussions avec les deux extrémistes pour la simple raison que certains pays amis dont des puissances mondiales comme les Etats-Unis d’Amérique sont totalement opposés à toute négociation avec les terroristes. D’ailleurs, depuis 2012, le pays de Donald Trump a mis à prix la tête du leader djihadiste malien, Iyad Ag Ghali et propose une récompense d’un million de dollars à toute personne qui le tuera.

En tous cas, L’insĂ©curitĂ© au Mali n’est plus cantonnĂ©e au nord. Elle se propage au centre du pays, dans la zone de Douenza, notamment dans la commune de Boulikessi vers la frontière avec le Burkina Faso.

Le Groupe de soutien Ă l’islam et aux musulmans, organisation jihadiste nĂ©e de la rĂ©cente fusion de plusieurs groupes du Sahel et dirigĂ©e par Iyad, a revendiquĂ© samedi 1er avril une attaque menĂ©e le 29 mars contre l’armĂ©e malienne, tuant deux gendarmes et un civil maliens.

C’est la deuxième attaque contre ce poste de Boulikessi, près de la frontière burkinabè, oĂą 11 militaires maliens avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© tuĂ©s le 5 mars. Une attaque dĂ©jĂ revendiquĂ©e par le Groupe de soutien Ă l’islam et aux musulmans, près de la frontière burkinabè

Rassemblés par MD