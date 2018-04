Le palais de justice de Tombouctou a abrité, hier lundi, la cérémonie de prestation de serment du gouverneur de la Région de Taoudénit, le général Mohamed Abdrahamane Ould Meydou.

C’était en présence des autorités administratives et politiques, de tous les chefs de services régionaux, locaux, des chefs de fractions et de tribus de Taoudénit et de Tombouctou.

On notait également la présence massive des communautés arabe, tamasheq, sonrhaï venues de tout le Mali et des pays voisins pour témoigner et soutenir le gouverneur dans ses nouvelles fonctions. Le général Mohamed Abdrahamane Ould Meydou a juré devant le juge de se comporter en tout lieu et en toute circonstance en digne représentant de l’Etat, de respecter et de faire respecter la constitution et les lois de la République.

Le procureur a loué les qualités de l’homme qui vient de prêter serment et expliquer les défis que de cette nouvelle région doit relever. Après, le président du tribunal a renvoyé le général Mohamed Abdrahamane Ould Meydou à ses nouvelles fonctions. Le nouveau chef de l’exécutif régional de Taoudénit a été admis en 1996 à l’EMIA pour une formation spéciale et devint officier d’état major de la 3è région militaire de Kati de 1997 à 2008.

Il fut commandant de la région militaire de Sévaré de 2008 à 2012, chargé de mission au ministère de la Défense et des Anciens combattants en 2012 et commissaire à la Commission vérité justice et réconciliation jusqu’en 2017. Mohamed Abdrahamane Ould Meydou a aussi participé à plusieurs missions à l’intérieur du Mali comme à l’extérieur.

Il a été, entre autres, chef de patrouille au Nord du Mali, observateur en République Démocratique du Congo. Il a aussi participé à l’opération Djiguitoumou de 2008 à 2009, celle de Badenko de 2011 à 2012. Ce général de brigade est marié et père de 5 enfants. La Région de Taoudénit qu’il dirige, a été créée en 2012 par la Loi N°018 du 2 mars 2012. Elle couvre une superficie de 323.326 km2 et totalise une population de 134.000 habitants repartis entre Arabes, Touaregs, Peulhs et Sonrhais. Au plan administratif, elle se compose de 6 cercles et de 30 arrondissements.

Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou

Commentaires via Facebook :