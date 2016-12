Welcome! Log into your account

Depuis, de jour comme de nuit, le colonel Takni et ses hommes patrouillent dans le secteur de Diafarabé, une zone particulièrement dangereuse où beaucoup d’attaques ont été perpétrées en 2016. Le dernier bilan de la patrouille d’envergure a fait état de la destruction de deux bases terroristes et de l’occupation de tout le secteur par les forces armées et de sécurité. Des terroristes auraient été tués et cinq autres, dont un chef terroriste, faits prisonniers. Du côté des militaires, l’on compte des blessés mais aucune perte en vie humaine.

