C’est nos confrères du Journal du Mali qui viennent de nous rappeler : 6 militaires maliens sont toujours aux mains des terroristes. Cela fait 14 mois qu’ils sont aux mains du groupe islamiste Ansar Dine, dirigé par Iyad Ag Ghaly. Ils sont déclarés manquants dans les effectifs de l’armée malienne depuis l’attaque meurtrière de Nampala, le 19 juillet 2016. Depuis, pas vraiment de nouvelles d’eux, hormis la revendication de leur détention par Ansar Dine.

En effet, La dernière fois que l’on a entendu parler « officiellement » d’eux, c’était sur le site d’information mauritanien Al-Akhbar. Une vidéo y était diffusée le 05 août 2016, il y a un peu plus d’un an, les montrant agenouillés devant un drapeau noir tenu par des hommes armés. Ils y déclinaient leurs identités, grades et matricules militaires et précisaient les circonstances de leur enlèvement.

Le sous-officier et les quatre hommes de rang font partie des « six portés disparus » annoncés par l’armée pendant l’attaque de Nampala et la diffusion de la vidéo. Qui n’a été suivie d’aucune autre preuve de vie.