La ville de Gourma Rarhous a vécu une journée endeuillée le 18 avril à cause de l’attaque terroriste revendiquée par Nusrat Al Islam Wal Islam, l’Alliance de groupes terroristes dirigée par Iyad Ag Ghaly. Le bilan provisoire de l’attaque contre la base des forces spéciales malienne et le domicile du préfet est estimé à 6 morts dont 4 soldats et 2 civils, 3 blessés graves du côté des Famas, plusieurs véhicules calcinés. Les assaillants ont été repoussés avec de lourdes pertes en vie et en matériels dans leur rang. Le film de la tragédie.

Selon des témoins, il était 4 heures du matin quand une trentaine de terroristes lourdement armés ce sont scindés en groupes pour attaquer le camp militaire de Rarhous avec des armes lourdes. A l’intérieur du camp, deux soldats maliens ont perdu la vie. Le premier groupe attaque par surprise le camp par derrière où les assaillants se sont infiltrés et ont pris deux véhicules et des minutions en tirant dans tous les sens puis se sont retirés.

Les combattants du second groupe sont entrĂ©s, convaincus que les soldats avaient fuis le camp en laissant armes et munitions. Une source sĂ©curitaire, estime que les terroristes qui se servaient dans le camp ignoraient que les soldats Ă©taient cachĂ©s. «Des tirs nourris d’armes lourdes automatiques retentissent de la part des soldats, un combat corps Ă corps s’est engagĂ© entre les deux parties », explique une source.

C’est alors que le premier groupe de terroristes qui avait attaquĂ© s’est retournĂ© aux abords du camps pour Ă©pauler leurs frères terroristes tenus en tenaille par les forces spĂ©ciales des bĂ©rets-rouges qui sĂ©curisaient les sorties de la ville. Après l’attaque du 6 novembre 2016 du camp de la garde nationale qui avait fait plusieurs morts, la sĂ©curitĂ© de la sortie a Ă©tĂ© , en effet, confiĂ©e au « BĂ©rets rouges ».

HĂ©las, les combats ont continuĂ© jusqu’Ă Â la levĂ©e du jour et sans renforts, dĂ©plore-t-on. C’est ainsi que le chef du commandement des opĂ©rations a demandĂ© à « ses troupes d’agir pour limiter le nombre de victimes parmi les hommes et de ne jamais perdre leurs positions mais de pousser l’ennemi dehors ».

A 7 heures, les combats se dĂ©placent hors du camp Ă l’intĂ©rieur de la ville, vers la sortie Ouest de Rarhous. Les soldats mènent un combat acharnĂ© contre les assaillants, mais un soldat est tombĂ© en ces lieux-lĂ alors qu’il n’y avait toujours pas de renfort. Face Ă la puissance de feu des FAMAS, les terroristes ont fini par fuir en rang dispersĂ©.

Les soldats se sont divisĂ©s en deux, une partie a poursuivi et engagĂ© un combat contre les terroristes Ă 30 kilomètres de Rarhous. L’opĂ©ration Barkhane serait ainsi venue en aide aux soldats de l’armĂ©e malienne en effectuant une frappe contre les terroristes. Le bilan provisoire est de 4 soldats tuĂ©s, une petite fille qui a reçu une balle perdue, des blessĂ©s et deux vĂ©hicules de l’armĂ©e emportĂ©s. Il y aurait 6 terroristes abattus, et le vĂ©hicule des terroristes qui a Ă©tĂ© dĂ©truit Ă©tait toujours garĂ© au niveau de la prĂ©fecture.

Soumaila T. Diarra