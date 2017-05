L’attaque terroriste contre l’armée malienne, survenue avant-hier matin à Almoustrat, localité située à environ 150 km au nord de Gao, a fait des morts dans les rangs de l’armée.

“Nous avons perdu des hommes et du matériel. On a des blessés”, a indiqué le directeur de l’information et des relations publiques des armées, le colonel Diarran Koné à Sahelien.com, sans donner plus de précisions sur le bilan.

Selon le correspondant de Sahelien.com à Gao, des corps et des blessés ont été acheminés à l’hôpital de la ville. “Nous avons reçu 7 corps et 4 blessés”, a déclaré une source hospitalière à la rédaction.

Et de préciser qu’elle n’a pas vérifié si les victimes sont toutes de l’armée ou d’autres groupes armés également présents à Almoustrat. Mais, dimanche soir, l’armée malienne avait annoncé le bilan de deux soldats maliens tués et huit blessés

