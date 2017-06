Après plus de trois ans d’intervention militaire des forces étrangères, le Nord et le centre du Mali restent toujours la cible des rebelles islamistes selon les analyses.

DifficultĂ©s Ă©conomiques, insĂ©curitĂ© et attaques barbares contre les civils, le Mali est plongĂ© dans la crise depuis la mutinerie de 2012. Pas un jour ou presque sans attaque au Mali. Forces gouvernementales et populations civiles, rebelles touareg et arabes de l’Azawad la partie septentrionale du pays qu’ils revendiquent, casques bleus de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) et soldats français de l’opĂ©ration “Barkhane” sont les cibles quasi-quotidiennes de la guĂ©rilla menĂ©e par les groupes djihadistes toujours implantĂ©s sur notre territoire. Et tous s’accusent mutuellement.

Tout a commencé un dimanche 6 novembre au matin. Un soldat de la paix togolais et deux civils maliens ont été tués dans une embuscade à une quarantaine de kilomètres de Douentza, dans le  Centre du pays. Sept casques bleus ont été blessés dans l’attaque, renforçant davantage le statut de la Minusma de mission la plus périlleuse pour les militaires qui la servent.

A peine quarante-huit heures plus tĂ´t, un sous-officier de l’opĂ©ration “Barkhane” succombait Ă ses blessures après que son vĂ©hicule eut sautĂ© sur une mine aux environs de Kidal. Une mort qui porte Ă dix-huit le nombre de soldats français tuĂ©s au Mali depuis janvier 2013 et le dĂ©clenchement de l’opĂ©ration “Serval”.

Un autre lundi, à Banamba, à moins de 150 km de la capitale, des hommes armés ont fait irruption, attaquant la gendarmerie et libérant des détenus de la prison. La même source a indiqué que dans la nuit de samedi à dimanche, une base de l’armée malienne avait été prise d’assaut dans la région de Tombouctou, confirmant une fois de plus qu’en dépit des formations dispensées par l’Union européenne les militaires déployés par Bamako se révèlent le plus souvent incapables de résister aux combattants islamistes.

Après ces cybers attaques qu’a connues notre pays le visage enturbanné d’un homme à multiples facettes figure des rébellions touareg des années 1990 et 2000, converti depuis au jihadisme, Iyad Ag-Ghali apparaît comme le principal filet de la lutte contre les autorités maliennes et les forces internationales.

Coup politique ou bluff ?

Or, le prĂ©sident du Haut conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko, qui n’a jamais cachĂ© ses contacts avec l’insaisissable rebelle, rĂ©vĂ©lait ĂŞtre en possession d’une lettre du chef d’Ançar Eddine. Iyad Ag-Ghali y affirmait accepter “le cessez-le-feu que vous nous avez demandĂ©”, reconnaissait “l’intĂ©gritĂ© territoriale du Mali”, mais repoussait “toute personne qui rejette la charia”.

En effet bien que le gouvernement a acceptĂ© de dialoguer avec le filet principal des attaques et menaces, la population du Mali reste sur le qui-vive. Pour ce faire, il a Ă©tĂ© signalĂ© par certaines sources que, les signaux envoyĂ©s par ce dernier ne vont pas forcĂ©ment dans le sens de la paix. Ançar Eddine a revendiquĂ©, selon le site mauritanien Alakhbar, plusieurs attaques dans un communiquĂ©, sa dĂ©termination Ă poursuivre le combat “contre les croisĂ©s et leurs alliĂ©s”.

Coursier du glaive dans les zones désertiques autour de Kidal, dans le Nord-est du Mali, où il profite des déchirements au sein de la communauté touareg sur fond de rivalités claniques, politiques et mafieuses, Iyad Ag Ghali fait également office de parrain de l’instabilité qui se développe depuis plus de trois  ans sur les terres de l’ancien empire peul du Macina, dans le centre du pays.

Dans un article publiĂ© en 2016, l’anthropologue Boukary SangarĂ© a affirmĂ© que “les forces gouvernementales ont menĂ© dans la zone des opĂ©rations militaires contre les groupes armĂ©s islamistes, qui ont frĂ©quemment dĂ©bouchĂ© sur des arrestations arbitraires et des actes de torture”.

Pour sa part, il Ă©crit que “dans le Macina, et par ailleurs, des pasteurs transhumants, ne voulant plus se soumettre aux règles Ă©tablies (…), se sont armĂ©s et ont dĂ©cidĂ© de ne plus payer de taxes pour avoir accès aux plantes fourragères. Le djihad apparaĂ®t ainsi comme une simple option instrumentale en vue d’objectifs autres que la diffusion de la foi sĂ©vère”.

Alors que l’armĂ©e française demeure engagĂ©e depuis près de quatre ans au Mali et que son retrait semble loin d’être programmĂ©, le ministre de la DĂ©fense, Jean-Yves Le Drian, a appelĂ© le  prĂ©sident Ibrahim Boubacar KĂ©ita Ă prendre les “initiatives nĂ©cessaires pour assurer l’intĂ©gration des peuples du Nord dans la communautĂ© malienne”.

Rassemblé par Adama Diabaté

Stagiaire

Â