Selon RFI, une vidéo lui a été transmise par menastream, une agence indépendante qui analyse les risques liés au terrorisme au Sahel. Dans cette vidéo apparaissent 11 militaires maliens pris en otage par la principale coalition terroriste au Sahel, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly. Les otages supplient le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d’intercéder en faveur de leur libération. Reste à savoir si Ibk accepter de négocier avec Iyad Ag Ghaly.

On soutient que les 11 militaires ont été capturés lors de différentes attaques entre juillet 2016 et mars 2017.. Parmi ces militaires dont on était sans nouvelles, six ont pris la parole. Ils détaillent où et quand ils ont été capturés avant de supplier le président Ibrahim Boubacar Keïta d’intercéder en leur faveur.

Tous ces otages se trouveraient aujourd’hui sous la surveillance du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans dirigé par le tristement célèbre malien Iyad Ag Ghaly. Reste à savoir si le président accepterait de négocier avec le chef djihadiste malien, Iyad Ag Ghaly qui pourrait demander l’élargissement de ses combattants détenus dans les prisons maliennes en échange des militaires maliens. Affaire donc à suivre.

MD