Les 8 combattants de la Coordination des mouvements armés de l’Azawad de Tessit ont été libérés hier dimanche à Gao. Ces combattants ont été arrêtés mercredi dernier à Tandarawel au cours d’une opération conjointe Barkhane-Force G5 sahel.

En effet, une mission de Barkhane et du G5-Sahel en patrouille dans la zone de Tandarewalle (Tessit) avait procédé mercredi dernier à l’arrestation d’un officier du MNLA, Idrissa Ag Ilyas et son équipe près de la base de la CMA à Tindjirindjiatane.

Cette arrestation est confirmée par la CMA, mais elle a estimé que les membres de l’équipe arrêtés ; à savoir : Idrissa Ag Ilyas, Hamza Ag Abdoulmalik, Kinanata Ag Matafa, Alyajid Ag Matafa, Hatar Ag Borgazal, Idwalinfa Ag Atta, Assalat Ag Erzagh et Ahmadou Ag Almahmoud étaient en service.

Les forces Barkhane et G5-Sahel ne se sont pas limitées aux arrestations de ces combattants soupçonnés de connivence avec les terroristes, la patrouille a également saisi leurs équipements et matériels. En procédant ainsi, Barkhane et G5 Sahel savent bien là où il faut aller pour traquer les terroristes et surtout leurs complices. Ces arrestations des éléments du MNLA ont été suscitées au sein de la CMA, Barkhane et G5-Sahel. Ceux-là n’ont pas cédé à la pression jusqu’à hier dimanche où ils ont finalement relâché les 8 éléments de la CMA.

AMC

