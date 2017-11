En partenariat avec l’Organisation Internationale de Droit du Développement (IDLO), la Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires (SAJP) et la Police des Nations Unies (UNPOL) de la Minusma à Tombouctou ont tenu, du 26 octobre au 03 novembre, un atelier de perfectionnement sur l’investigation, la gestion d’une scène de crime et l’utilisation de la mallette judiciaire.

Cet atelier a concerné 25 officiers de la police judiciaire de la région de Tombouctou, en plus du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Tombouctou, son Substitut et le Vice-président dudit tribunal. Objectif : renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la chaîne pénale de la région.

Durant neuf jours, à travers des sessions théoriques et pratiques, les stagiaires se sont familiarisés avec la notion de scène d’infraction, les méthodes classiques, physiques et chimiques de gestion d’une scène de crime, ainsi que le contenu et l’utilisation de la mallette. « Cette formation permettra aux officiers de police judicaire de contrer les difficultés auxquelles ils faisaient face dans la gestion de scène de crime. Nous souhaitons que ce genre de stage se pérennise pour permettre à la justice de travailler de façon très professionnelle,» a souligné Ibrahim Abdoulaye Maiga, Procureure de la République près du Tribunal de Grande Instance de Tombouctou.

La cérémonie de clôture, a vu la participation de M. Macarius Zusurekuu, responsable de la Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires, du Coordinateur régional IDLO, ainsi du Procureure de la République près du Tribunal de Grande Instance de Tombouctou accompagné de son Substitut.

Pour rappel, les 26 et 27 septembre 2017, une dizaine d’éléments de la Police nationale et de la Gendarmerie de la ville de Tombouctou avaient bénéficié d’une formation similaire.

Source Minusma

Commentaires via Facebook :