Le lundi dernier, plusieurs tirs d’obus ont été enregistrés dans la localité de Tombouctou. Ces tirs au mortier, ciblaient le camp de la Mission onusienne où, six casques bleus ont été touchés dont quatre «grièvement». L’identité des auteurs de ces tirs n’est toujours pas connue avec certitude. Mais, des pistes existent. Elles conduisent vers une organisation terroriste de création récente. Il s’agit du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, dirigé par le chef djihadiste, Iyad Ag Ghaly. C’est, en effet, ce groupe qui a revendiqué l’attaque en produisant une photo sur laquelle des hommes enturbannés sont à la manœuvre autour d’un mortier posé sur rampe constituée de sacs de sable. Dans une synergie d’action, les forces maliennes, la force Barkhane et les soldats de la Minusma, ont lancé immédiatement des patrouilles. Objectif ? Retrouver les assaillants et les mettre hors d’état de nuire.

Cette attaque, faut-il le préciser, intervient quelques jours après la mort (dans ces conditions similaires) d’un casque bleu.

Papa Sow/Maliweb.net