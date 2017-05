La longue fronde qui avait perduré dans la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou a fini par s’arrêter suites d’intenses consultations et négociations. Avec son corollaire de dégâts matériels et humains. Mohamed AG Houd dont la résidence est) Rharous, cause un malaise nuisible au bon fonctionnement de l’équipe de Boubacar Ould Hamadi pour l’atteinte de ses missions.

Gourma Rharous, attaquée dernièrement par des groupes terroristes, avec comme bilan 5 morts parmi les forces de défense et de sécurité du Mali, s’était vu abandonner par son premier responsable, son maire Mohamed ag Houd dit atta. Cet élu, investi d’une confiance de sa population ; est obsédé par le poste de qu’il voulait à tout prix. Cette obsession a valu plusieurs reports pour faire monter les enchères et négocier des avantages et des postes.

Mohamed Ag Houd dit ATTA, lui qui ne réside même à Tombouctou et qui n’a aucune légitimité, est devenu insupportable au sein même du bureau dont il occupe la vice-présidence. Des voix s’élèvent fortement pour dénoncer sa nomination, et selon nos sources, il est déjà considéré personne non Ingratta. L’un des critères d’éligibilité est la résidence.

Ce transhumant politique, ancien député sous les couleurs de l’Adema, aujourd’hui sous la bannière du RPM, hier CMA, aujourd’hui proposé par plateforme, un assoiffé de pouvoir, ne peut pas, juridiquement, gérer la mairie et faire partir des autorités sans résidence.

Dans le cas d’espèce, il devient un Sans Domicile Fixe puisque son poste de vice-président viole la règlementation. Les collectivités sont administrées sous la tutelle du département de la décentralisation et Mohamed Ag Houd ne peut légitimement

L’opportunisme semble être le propre de cet homme qui, malgré qu’il soit maire d’une localité martyre, plusieurs fois d’ailleurs attaquée, où les populations manquent d’eau et de bien de choses, se complait dans une nomination peut facile pour lui d’atteindre le firmament de son appétit.

Abidine Alhady