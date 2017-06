Hier jeudi 01 juin, vers 8 heures du matin, un camp de la Minusma et de l’opération française Barkhane ont subit une attaque qui a fait plusieurs blessés. 1 soldat français a été grièvement touché lors de l’attaque. Selon nos sources, le supercamp dans la ville de Tombouctou, non loin de l’aéroport, abritant les casques bleus et des militaires maliens de Barkhane, a essuyé des tirs d’obus. La majorité des obus ont explosé aux alentours du camp, mais un a terminé sa course dans l’enceinte de la base faisant plusieurs blessés côté français, dont un très grièvement. Pour rappel, le 15 mai passé, 6 obus tombés sur le camp de la Minusma de la ville a fait 7 blessés.

—————————-

Nampala: Des blessés et des disparus dans une nouvelle embuscade contre les Famas

Le mercredi 31 mai, vers 17 heures, un convoi de ravitaillement de l’armée malienne est tombé dans une embuscade entre Nampala et Diabaly, plus précisément à Tikerefinadji. Selon un bilan provisoire provenant de sources locales, il y a eu plusieurs blessés et des disparus. Le mardi 2 mai dernier, 9 soldats maliens ont été tués et cinq blessés dans une embuscade, entre Dogofri et Nampala, dans la même localité de Nampala. Ville proche de la Mauritanie, Nampala a été visée, à plusieurs reprises, par des attaques terroristes souvent très meurtrieres. On se rappelle que le 19 juillet 2016, le camp militaire de Nampala a été attaqué par des hommes lourdement armés. L’armée malienne a enregistré, lors de l’attaque, un bilan très lourd : 17 morts, 37 blessés et six disparus et des dégâts matériels très importants.