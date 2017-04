Après quatre reports, l’installation des présidents des autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudéni a eu lieu hier matin. Les deux présidents, Boubacar Ould Hamadi et Hamoudi Ould Sidy Ahamed, ont été officiellement investis dans leurs fonctions.

Les nouveaux présidents du collège transitoire de Tombouctou et Taoudéni, installés jeudi dans leurs fonctions, invitent les acteurs à mutualiser les efforts pour faire face aux défis du processus de paix et de réconciliation.

La forte délégation partie de Bamako était composée, entre autres, du Haut représentant du chef de l’Etat pour la mise en œuvre de l’accord, des ministres de la Réconciliation, la Décentralisation et du représentant de la médiation internationale.

Boubacar Ould Hamadi et Hamoudi Ould Sidy Ahamed deviennent ainsi présidents des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudénit. Ils ont pour mission de diriger le collège transitoire dans ces localités et permettre la mise en œuvre des travaux de Désarmement, de démobilisation et de réinsertion DDR.

Dans son allocution, le président de l’autorité intérimaire de Tombouctou a affirmé que sa priorité sera le retour des réfugiés dans les pays voisins.

Quant au gouverneur de la région de Tombouctou, il a affirmé son soutien aux nouvelles autorités mises en place. Selon lui, “un pas décisif vient d’être franchi dans la mise en œuvre de l’accord”.

Reportée à plusieurs reprises, l’installation des autorités intérimaires avait été bloquée suite au refus du Congrès pour la justice dans l’Azawad, CJA.

Autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudéni : Le CJA dit prendre acte

Le Congrès pour la justice dans l’Azawad dit prendre acte de l’installation des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudénit. Ses responsables regrettent que leurs préoccupations et celles des populations n’aient pas été prises en compte, notamment leur implication dans le processus de DDR.

Le CJA menace de prendre en otage les travaux des commissions. Hamata Ag Elmedi, chargé de communication du CJA, a confié hier à nos confrères de Studio Tamani que “les autorités intérimaires ont été effectivement installées hier matin et c’est contre l’avis et la volonté du CJA et de la population de Tombouctou. Le CJA, à l’issue du conseil des ministres passé, a pris connaissance d’un décret qui nomme au niveau des commissions, au niveau de conseil de gouverneur. Mais le CJA estime que ses doléances n’ont pas été prises en charge. Les populations de Tombouctou et de Taoudéni aussi sont dans la même position. Donc nous pensons que cette mise en place de ces autorités intérimaires à Tombouctou, c’est contre l’avis de ces populations et c’est contre l’avis du CJA, qui a une forte considérable dans ses régions là. C’est pour moi en tout cas une erreur dont les conséquences ne seront pas de la responsabilité du CJA. Donc, nous estimons que ça peut même créer éventuellement le problème dont le CJA ne sera pas responsable”. Donc affaire à suivre !

AUTORITES INTERIMAIRES DE TOMBOUCTOU : Le nouveau président veut poursuivre le dialogue

Le nouveau président de l’autorité intérimaire de Tombouctou, Boubacar Ould Hamadi, a déclaré avoir pris bonne note des revendications du CJA. Selon lui, le dialogue va se poursuivre avec les différentes parties prenantes du processus pour le respect de l’inclusivité dans la mise en œuvre de l’accord.

“Nous allons œuvrer ensemble avec la partition de tout un chacun pour réussir notre mission. Il a été une fois, nous avons pris des armes contre le pays. Notre priorité c’est d’accompagner le processus de mise en œuvre de l’accord qui a permis que nous soyons là aujourd’hui. Parmi ses priorités, nous avons le retour des réfugiés pour ramener la sécurité, la réhabilitation de cités pour ces réfugiés. Nous ne pouvons le faire qu’ensemble, non seulement les autorités intérimaires mais toute la population de Tombouctou. Nous avons accompagné ce CJA pendant qu’ils avaient leurs revendications, pendants qu’ils sont au check-point. C’est tout à fait normal que le CJA réclame de l’inclusivité. Aujourd’hui, nous faisons de telle sorte que chacun se retrouve dans ce train qui va démarrer. Nous allons nous voir ensemble entre nous pour pouvoir démarrer les travaux avec le CJA et avec toutes les parties”, a assuré Boubacar Ould Hamadi.