Welcome! Log into your account

“Le véhicule du kamikaze a été repeint aux couleurs des voitures du MOC. C’est ainsi qu’il a réussi à pénétrer dans le camp et s’est explosé”, explique une source sécuritaire. Le bilan n’est pas encore disponible, mais des sources concordantes évoquent plusieurs morts. Les lieux sont actuellement bouclés par l’armée malienne et les forces internationales.

You are going to send email to