Attendu ce dimanche 2 juillet à Bamako, le président français Emmanuel Macron était à Alger. Profitant de l’occasion, il a fait des propositions pour le retour de la paix au Mali.

Emmanuel Macron a pris contact mercredi dernier avec le prĂ©sident algĂ©rien Abdelaziz Bouteflika pour lui soumettre des propositions “concrètes” visant Ă relancer le processus de paix au Mali, a-t-on indiquĂ© jeudi dans l’entourage du prĂ©sident.

“Pour remobiliser tout le monde autour de cet accord, le prĂ©sident de la RĂ©publique a commencĂ© en se concertant avec le prĂ©sident algĂ©rien qu’il a contactĂ© hier pour lui soumettre quelques propositions concrètes et Ă©changer sa vision sur la possibilitĂ© de relancer cet accord de paix”, a-t-on indiquĂ©.

“L’AlgĂ©rie est le parrain de cet accord et reste sur place localement le pays qui assure la conduite des rĂ©unions du comitĂ© de suivi, donc il est logique que l’AlgĂ©rie soit consultĂ©e en amont de toute initiative pour relancer cet accord”, a-t-on ajoutĂ©.

La question de la situation sĂ©curitaire au Mali et des nĂ©gociations de paix seront l’un des sujets discutĂ©s au sommet du G5 Sahel qui se tient dimanche Ă Bamako, au Mali, en prĂ©sence d’Emmanuel Macron.

Conclu en mai et juin 2015 entre le gouvernement malien, des mouvements armĂ©s et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), l’accord d’Alger prĂ©voit, entre autres, la mise en place d’autoritĂ©s intĂ©rimaires dans le Nord, de patrouilles mixtes et l’application du programme de dĂ©sarmement des ex-rebelles.

Deux ans plus tard, la mise en Ĺ“uvre du processus de paix patine et la situation sĂ©curitaire se dĂ©grade, suscitant l’inquiĂ©tude des pays de la rĂ©gion, des Nations unies et de l’Union europĂ©enne.

La démarche du chef de l’Etat français intervient à un moment où de nombreux observateurs estiment que si la crise a perduré c’est que les partenaires du Mali n’ont pas été sincères dans le cadre de l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale.

A Gao, lors de son déplacement, Macron avait jeté une pierre sur l’Algérie par rapport à la situation dans le Nord. Et en se rendant en Algérie, c’est bien de mettre les pendules à l’heure. Mais d’aucuns estiment que derrière cette visite, il y a une volonté de convaincre  l’Algérie à s’impliquer aux côtés des pays du Groupe de 5 du Sahel (G5-Sahel).

Bien que géographiquement dans la zone sahélienne, l’Algérie n’a pas manifesté un grand intérêt à la mise en place des pays du Sahel.

A. M. C. avec Reuters