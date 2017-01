Ce qui se passe ailleurs en Irak, en Syrie, en Egypte, en Turquie, au Yémen et même en Europe, ce que nous n’avons jamais envisagé pour notre pays, voilà que cela est arrivé.

Cette voiture piégée qui éclate en plein dans un camp de regroupement militaire avec un bilan macabre de plus de soixante-dix morts et plus de cent vingt blessés. Cet attentat arrive au moment même où le satisfecit était général dans la parfaite organisation du sommet France Afrique.

Il apparaît que cet attentat a été commis pour ternir la bonne image que le Mali tirait de ce sommet. Il est clair aussi que les commanditaires de cet attentat sont les ennemis de la paix, ceux-là qui pour leur destin inavoué ne veulent pas que la paix revienne au Mali. Opposés aux patrouilles mixtes, ils s’opposent à tout parce qu’ils sont pervertis ayant en eux le démon de la haine. Qui sont- ils ? Des narco -trafiquants, des Jihadistes, des séparatistes ? Eux seuls, ils le savent. Non, ils ne sont ni religieux parce que le créateur dans sa bonté ne voudra jamais qu’on tue en son nom. Vouloir tuer au nom de Dieu, c’est faire l’œuvre de Satan et s’ouvrir les portes de l’enfer. Ce sont des apatrides ayant en eux le virus de l’animalité et de l’inhumanité, errant d’espace en espace pour commettre leur sale besogne. Ce qui s’est passé à Gao mérite d’être clarifié. Il faut chercher à débusquer les commanditaires et leurs complices où qu’ils se trouvent. Il faut les traquer jusque dans leur antre. Où sont-ils ? Est-ce dans la population ou parmi les combattants eux-mêmes

? Et la voiture piégée, elle était entre les mains de quel officier et comment est-ce que les Djihadistes Mourabitoun ont pu se la procurer. Ces cyniques sont arrivés à leur fin qui consistait à tuer le maximum de soldats et le moment propice pour cela, ils le savaient.

Notre pays, le Mali ne mérite pas ça et nos autorités dont le Président de la République doivent prendre toutes les mesures pour étouffer toute tentative macabre comme celle-là. Il y a lieu de voir toutes les failles et les faiblesses du dispositif afin qu’il soit plus persuasif et dissuasif sinon des morts, il y en aura encore et ce serait malheureux. L’allocution du Président de la République Ibrahim Boubacar Keita à l’endroit de la Nation, la proclamation de trois jours de deuil, l’élan solidaire de la nation entière à travers toutes les couches est à saluer et à pérenniser. La leçon a été donnée que face au danger, les maliens savent se retrouver quelles que soient leurs différences. Que la terre soit légère pour tous ceux qui sont Morts non seulement à Gao mais récemment à Goundam et Diabaly. Que Dieu accorde toute la consolation aux différentes familles car très souvent l’on ne connaît la gravité de la mort que lorsqu’elle nous arrache un proche.

M.M.DEMBELE.