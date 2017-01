Welcome! Log into your account

Et dire que ces gens là sont surtout réputés pour ne condamner ou acquitter que selon que le justiciable soit pauvre ou riche et généreux. Je le dis pian, parce que, c’est ça qui est ça !

C’es le cas de ces magistrats maliens qui ont ‘’décrété’’ depuis quelques jours une grève illimitée. Nos robes noires, n’assurent même pas le service minimum parce qu’ils veulent, maintenant et tout suite que leurs salaires et indemnités déjà faramineux (comparés à ceux des autres) soient revus à la hausse. Allah Akbar !

En effet, il y a quelques jours, les cafards, les salamandres bipèdes, les apatridies qui errent dans la nature à travers notre territoire ont attaqué à travers un véhicule piégé, le camp militaire de Gao. Le bilan de la diabolique opération est lourd : 70 personnes tuées et plus d’une centaine de blessés.

Sur un tout autre plan, je t’informe cher oncle que la République en général va mal, très mal. Et pour cause.

Et c’est justement avec leur arrivée que la marmite familiale est tombée, plutôt que prévu, en… panne. Inutile donc de te dire que ta contribution pour sauver nos carcasses s’avère urgente et indispensable.

La troupe familiale est à jeun depuis deux jours et elle vient en plus, de s’agrandir avec l’arrivée de N’Fa Golo et ses trois épouses. Ceux-ci, moribonds ou plutôt très malades, nous tombent sur les bras, sans qu’ils n’aient pris le soin d’apporter avec eux le moindre sou, ni même une petite poule ou quelques kilos de mil ou de haricot.

