A Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéita Président de la République du Mali Chef de l’Etat

Objet: demande de découpage et de nomination des gouverneurs du reste des onze nouvelles régions créées en mars 2012.

Excellence Monsieur le Président de la République, nous populations des régions administratives créées par la loi N°017 du 2 mars 2012 non opérationnelles, à savoir Nioro, Kita, Nara, Dioïla, Bougouni, Koutiala, San, Douentza et Bandiagara, réunies le 25 février 2017, au stade Sakoro Mery Diakité de Bougouni, avons adressé au gouvernement de la République du Mali, une lettre de revendication dénommée ‘’déclaration de Bougouni’’.

A travers cette déclaration, nous demandions avec insistance et fermeté le découpage desdites régions en cercles et la détermination des arrondissements de leur ressort respectif et ce avant la tenue des élections locales et régionales programmées. A défaut de quoi, les populations desdites régions ne participeront pas aux élections locales et régionales à venir. Elles se réserveront le droit de mettre en place leurs autorités intérimaires.

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, il y a aujourd’hui un mois jour pour jour que cette déclaration a été faite et nous n’avons ni reçu une suite ni enregistré une quelconque réaction du gouvernement, toute chose qui atteste d’un manque d’intérêt avéré porté à notre sollicitation.

Considérant Excellence Monsieur le Président de la République garant de la constitution, qu’une application discriminatoire de la loi N°017 du 2 mars 2012 a été faite en faveur de deux régions sur onze à savoir Taoudénit et Ménaka, nous venons par la présente solliciter avec indulgence et déférence votre implication personnelle afin que soit appliquée la loi conformément à la constitution du Mali.

Nous vous prions, Excellence Monsieur le Président de la République, de croire à l’expression de notre plus haute considération.

Fait à Kita le 25 mars 2017

Ont signé

Nioro : Lakami Garry coordinateur des chefs de quartiers

Kita : Moussa Kéita coordinateur des chefs de quartiers

Nara : Daouda Magassa conseillé de cercle

Dioïla : N’Dji Fomba secrétaire général de la société civile

Bougouni : N’Togo Diakité coordinateur des chefs de quartiers

Koutiala : Mamadou Coulibaly coordinateur des chefs de quartiers

San : Sény Traoré coordinateur des chefs des chefs de quartiers

Douentza : Adama Cissé coordinateur des chefs de quartiers

Bandiagara : Amadou Kassanbara président de l’association des ressortissants de Bandiagara

Le Président du Crnop, Mamba Coulibaly