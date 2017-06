Nous les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes des Missions Diplomatiques de la République Bolivarienne du Venezuela en Afrique, nous nous prononçons avec fermeté et détermination afin de rejeter, répudier, dénoncer et combattre l’ensemble des agressions que l’extrême droite vénézuélienne fait subir au peuple du Venezuela, à ses Institutions et son patrimoine public et privé, à travers des actions de coupure clairement terroriste soutenues par le Gouvernement des États-Unis d’Amériques et certains alliés européens et latino-américains.

La plainte grave que nous faisons, espérons-le, va contribuer à élever la perception, la connaissance et l’acceptation que nos frères et sœurs du continent mère, Afrique, ont du beau processus populaire, de paix, révolutionnaire, bolivarien et profondément démocratique impulsé par notre Commandant Eternel Hugo Chávez Frías.

Un Processus transcendant par ses politiques inclusives à tous les niveaux, régional ou continental, fortement différencié à celles exécutées par la 4ème République vénézuélienne, qui a ouvertement pratiqué la discrimination diplomatique et politique avec les pays du Sud.

C’est ainsi que, de la main du Commandant Eternel, par sa parole et son œuvre, le monde n’a pu continuer de cacher le paradoxe de la richesse et de l’inégalité en Afrique et dans d’autres Continents.

Avec les initiatives bi-régionales on a conçus des plans et des projets qui indiquaient la direction à suivre dans la construction d’un monde meilleur, multicentrique et pluri polaire.

La lutte contre la pauvreté et les inégalités s’est convertie en lutte contre l’ingérence étrangère, la violence et le terrorisme.

Partant de là, la Diplomatie des Peuples reflétée dans l’action de nos Missions Diplomatiques, a permis de visualiser un Continent Africain fort, puissant, triomphant sur son chemin vers la dignité, la souveraineté, l’indépendance et le développement.

Nous sommes très orgueilleux et orgueilleuses d’être sur ce Continent et de contribuer par nos modestes efforts à construire et à continuer de développer les liens de fraternité et de travail, comme nous l’avons prouvé sur plusieurs scènes tels que le Forum Social et Economique Amérique du Sud –Afrique (ASA), le Forum des Pays Arabes-Sud-américains, le MNOAL, et entre autres organismes multilatéraux et organisations internationales.

Sans peur, nous intégrons ces peuples, partageons joies et tristesse pour le devenir de ces pays stratégiques et nous conjuguons nos volontés pour la lutte pour la paix, l’équilibre géopolitique du monde, de la grande Afrique, de Notre Amérique, et de notre solidaire Venezuela.

Pour cela, à titre illustratif nous exposons ce qu’a fait d’une manière -irresponsable- l’opposition radicale dans quelques centres de la République Bolivarienne du Venezuela, de même que beaucoup de ses plus obscurantismes caractéristiques:

A. Elle est apatride, servile et est associée à ses pairs internationaux, en tuant des filles, des garçons, des adolescents, des adultes et des vieux.

B. Utilise des équipements militaires et paramilitaires sophistiqués et coûteux pour essayer d’imposer leurs critères par une guerre non conventionnelle de quatrième génération.

C. Détruit des biens fondamentaux pour la vie et la santé comme hôpitaux, maternités, dispensaires, cliniques, transport routier et entrepôts.

D. Abîme des rues, des trottoirs, des ponts, des égouts, des réseaux électriques, électroniques et téléphoniques, des ambulances, des patrouilles de police, des autobus et véhicules privés.

E. Endommage le patrimoine végétal des villes en abattant des arbres centenaires, en contaminant des sources d’eau potable avec du carburant et en gâtant les réseaux d’eaux distribuées.

F. Assaille des supermarchés, centres de provisions, s’attaque à des piétons avec des armes à feu, des couteaux et de objets contondants mortels.

G. Elle est associée au para-militarisme, au « pranismo», à des mercenaires et à la délinquance en général pour essayer de parvenir à fins néfastes.

H. Elle utilise des enfants et les arme afin qu’ils participent aux désordres et aux attaques de rues, les plaçant comme boucliers contre une supposée répression des forces de l’ordre.

I. Elle contracte, dans plusieurs pays, des mercenaires pour attaquer nos missions diplomatiques et leurs personnels.

J. Viole les lois internationales en essayant de justifier leurs actions de pro coup d’état.

K. Elle disqualifie des instances mondialement reconnues comme l’est l’entité du Pape.

L. Stimule et pousse le clergé de l’extrême droite vénézuélien à justifier et à promouvoir leurs activités de délinquances.

M. Elle agresse les représentants des organisations internationales qui n’approuvent pas ou donnent pas d’importance à leurs pétitions déstabilisatrices du Gouvernement Bolivarien du Venezuela.

N. Elle est responsable de plus d’une centaine de morts vénézuéliens à partir du moment de la victoire du président Nicolás Maduro Moros.

O. Elle a occasionné des pertes matérielles en biens et en ressources pour des milliards de dollars.

P. Elle est étroitement liée à la guerre économique et médiatique internationale contre la patrie de Bolívar et de Chávez.

Q. Promeut l’intervention militaire étrangère dans son propre pays pour arriver à leurs buts déshonorants.

R. Elle perpètre des attentas sur des installations militaires, de la police et du gouvernement.

S. Porte atteinte à la propriété de toute personne ou institution qui ne les soutiennent.

T. Planifie et exécute des attaques, incendies, pillages, tous types de mauvaises actions avec le soutien de quelques rares Mairies et de gouvernements régionaux dominés par la droite.

U. Elle a voulu ignorer les pouvoirs publics faisant un outrage public en introduisant des députés élus frauduleusement pour avoir une majorité qualifiée à l’Assemblée Nationale.

V. Elle a désigné l’actuel Secrétaire Général de l’OEA comme son représentant pour condamner la République Bolivarienne du Venezuela au sein de cette organisation.

W. Aspire à ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies se réunisse en session et prenne une position partiale sur la situation provoquée par elle au Venezuela.

X. Elle utiliser, infiltre et divulgue dans les réseaux sociaux toutes sortes de mensonges concernant des meurtres, des arrestations et des séquestrations fictives de leurs leaders de la part des autorités vénézuéliennes.

Y. Favorise l’assassinat du Président de la République et de la haute autorité du Pouvoir Populaire au Venezuela comme solution de sortie crise.

Z. Elle trahie sa patrie.

Devant autant de violence organisée, et la récurrente opposition négative pour participer à un processus de dialogue opportun et bénéfique pour la paix -avec la présence des intermédiaires reconnus et autorisés par les deux parties- le Président Nicolás Maduro Moros, sur la base de la Constitution de la République du Venezuela, dans ses articles 347-348 et 349 a décidé:

De faire appel à une Assemblée Nationale Constituante où le Peuple souverain prendra la décision qui conduira à l’élection libre, universelle, directe et secrète des femmes et des hommes qui se mettront en face d’une revitalisation de la Patrie par la suppression radicale de la violence, de la même sorte, pour privilégier le dialogue et la paix comme expression démocratique dans un pays de diversités culturelles et politiques, au nom du recouvrement des valeurs fondamentales de notre population.

Pour cela on a réalisé des Assemblées dans l’esprit Constituantes dans presque tous les états du pays, contant celles-ci, avec une large participation de divers secteurs qui aspirent vivre en pleine paix avec justice sociale, également, consolider et maximiser les bases constitutionnelles que nous nous sommes donnée en 1999.

Le fruit de cette initiative qui convoque et mobilise le Pouvoir Constituant Originaire du peuple vénézuélien conduira finalement à l’élection de tous les Pouvoirs Publics. Mais cela l’opposition de l’extrême droite vénézuélienne ne le veut pas à cause de ses engagements notoires avec les financiers des centres de l’impérialisme et ses laquais, ainsi que les grandes corporations médiatiques de la désinformation qui servent leurs propres intérêts.

Frères et sœurs de ce continent frère:

Pour la dignité, la souveraineté, l’indépendance, le développement et le bonheur suprême de notre peuple:

Nous vaincrons et nous vivrons!

Que vive Chávez. Le combat continue!

Unité, lutte, bataille et victoire!

Depuis l’Afrique, le 18 mai 2017.

Ambassades de la République Bolivarienne du Venezuela au :

Mali

Afrique du Sud

Algérie

Angola

Benin

Congo

Egypte

Ethiopie

Gambie

Guinée Equatoriale

Kenya

Maroc

Mozambique

Namibie

Nigeria

Soudan

Tunisie