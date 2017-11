-N’Pè bonjour ! Que ça fait plaisir de se retrouver ! Explique-moi quelles sont les bonnes nouvelles du pays des hommes Allah Makônô? Et au-delà, quels sont tes commentaires ? Rien de grave spécialement, seulement au pays des Hommes Allah Makônô, il faut être attentif et objectif pour ne pas tomber aux mains des malsains. Mais qu’à cela ne tienne, je resterais serein et objectif afin que le pays des Hommes Allah Makônô ne tombe plus à nouveau aux mains des voleurs. Les premières nouvelles que je vous apporte ce lundi ne doit pas vous surprendre. Le plus beau ministre des membres du gouvernement d’Abdoulaye Idrissa Maïga, le ministre Mohamed Aly Bathily a repris ses mauvaises habitudes. Ce monsieur, depuis qu’il a poussé son nom dans le rang des ministres, joue au malin et ne fait rien de bon envers les populations. Pour preuve, après avoir bénéficié de tous les avantages du Président du pays des hommes Allah Makônô, il est devenu l’ennemi principal du président du pays des Hommes Allah Kônô. Il vient de s’allier derrière son fils chroniqueur qui avait poussé ces fans dans la rue pour protester contre le projet de la révision constitutionnel proposé par le président du pays des Hommes Allah Makônô, IBK, et s’injure contre son parti (RPM).

Ah bon !

Oui !!!! Que cela ne vous étonne pas, ce monsieur a été toujours ainsi, rappelez-vous de son passage au Sénégal à Dakar ?

Eh ! Mon frère, calme-toi, cela n’est pas du tout surprenant. Car, ici au pays des Hommes Allah Makônô, pour créer un parti politique, il te faut d’abord un mouvement, soit une association, juste pour savoir si vous avez de la masse.

Mais, reste tranquille, les populations du pays des hommes Allah Makônô ne sont pas naïves. Nous avons tout compris, personne ne nous détournera de notre chemin.

A présent, les leaders religieux demeurent dans leur logique. Ils ont tourné dos à Dieu et se laissé le pays des Hommes Allah Makônô aux mains des hommes politiques pour assouvir leurs désirs. L’argent serait à la base.

Le grand prêcheur de la capitale du pays des hommes Allah Makônô et ses fans font partie de ce rang.

Pour votre information, le SYNTADE a suspendu d’abord sa grève, les négociations semblent être sur la bonne voie. Le syndicat demande purement et simplement l’annulation de la fameuse loi sur l’enrichissement illicite, chose qui prouve que la lutte contre la corruption est un faux slogan.

Ah bon !

Oui ! Qui ne connait pas qui ? Imagine-toi, d’une part, selon les réseaux sociaux, les membres de cette fameuse loi sont payés de 7.00 000 à 750 000 FCFA, d’autre part, les responsables du SYNTADE aussi ont la main souillée.

Au-delà de cela, le président du pays des hommes Allah Makônô serait même en déplacement.

Npè, à l’absence de la pluie, le froid pointe à l’horizon, donc apprête-toi, car pour cette année, selon un responsable de la météo, cette saison risque de faire mal.

Kômôtigui Ngolo refuse pour l’instant de recevoir certains hommes, les raisons de ce refus sont claires. Les hommes politiques ne sont jamais honnêtes.

Ah bon !

Oui ! Ce monsieur maitrise parfaitement ces politiciens.

I ko dit ?

Wallahi

Pour votre information, la FIFA a déployé une équipe d’investigation au sujet de la mise en place du bureau de la FEMAFOT, chose qui justifie que cette élection est loin d’être gagnée.

Mon ami, je vous dis à lundi prochain, car je suis préoccupé avec l’achat des fournitures scolaires pour tes enfants et autres problèmes familiaux.

Reste tranquille, tôt ou tard, la vérité finira par triompher.

Hum ! Allah ka tinyè dèmè.

Rassure-toi !!! Allah tè môgô dèmè k’i to n’galo kan dèh !

Je te donnerais les détails la semaine prochaine. Cependant, l’actuel problème demeure.

Mais d’ici là, je voudrais que tu informes les petits Senoufo qu’ils ne peuvent pas devenir le président du pays des hommes Allah Makônô sans mon autorisation. D’ailleurs, ils doivent s’acquitter de leurs droits d’ici la fin de l’hivernage. Cependant, quoi qu’on dise, ils resteront sous mon autorité et ils ne peuvent jamais avoir la liberté totale tant je suis en vie.

Gare à un imprudent qui ose lever le petit doigt pour réclamer sa liberté, je ne tarderais pas de le punir à dix ans de travaux champêtres. Que cela soit clair.

D’ici là, je te laisse. Que Dieu sauve le pays des hommes Allah Makônô aux mains des brebis galeuses et alliés.

Vive le pays des hommes Allah Makônô, Un Peuple -Un But- Une Foi.

Vive l’armée ! Que Dieu bénisse le pays des hommes Allah Makônô ! Amen.

A lundi prochain.

Ton frère Npè au pays

Des hommes Allah Makônô

