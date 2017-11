La politique des logements sociaux initiée au Mali a été d’une grande utilité pour les maliens de conditions modestes en leur permettant d’accéder à la propriété à un moindre coût. Plusieurs projets lancés à l’époque (malgré la crise de 2012) seront bientôt en phase d’attribution. Du coup, une agitation sans précédent règne au RPM avec des cadres prêts à tout pour pervertir les conditions d’attribution au détriment des plus nécessiteux.

Logements sociaux convoités par des ministres et des cadres du RPM

Depuis sa déclaration à Koutiala, le ministre Bathily se trouve dans une situation de plus en plus conflictuelle. Non seulement, avec ses collègues ministres du gouvernement, mais aussi avec les cadres du RPM qui ne cachent pas leur inquiétude sur les conditions d’attribution que le ministre va appliquer sur la délivrance des nouveaux logements sociaux. Ayant des doutes sur les chances de réélection du président IBK, plusieurs militants bousculent les responsables du RPM et les proches du président pour pouvoir être parmi les bénéficiaires, car c’est leur parti qui est aux affaires

Forte pression sur le président IBK

Certains cadres ainsi que l’entourage du chef de l’État affirment que Bathily se pliera difficilement à leur volonté en acceptant d’attribuer un quota aux proches parents des barons du RPM, de la majorité présidentielle ainsi que des ministres. Aussi, ils ajoutent que c’est l’ultime occasion pour IBK de remercier les militants pour service rendu au parti. Déjà, des députés, ministres et cadre du RPM ne cessent de proposer des noms pour faire partie de la commission de dépouillement et d’attribution, afin d’avoir une main mise sur le processus.

Bocar Bah pressenti comme président de la commission d’attribution

Le nom de Bocar Bah (ancien ambassadeur et membre de la majorité présidentielle) est souvent cité comme le nouveau président de la commission d’attribution. Contrairement à une proposition du ministre Bathily de procéder à un tirage au sort en direct sur l’ORTM, tout semble se diriger vers la mise en place d’une commission d’attribution avec des barons du régime en arrière plan pour prendre ces logements sociaux initialement destinés aux Maliens de condition modeste.

A. Diallo

