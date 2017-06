Le premier responsable dudit collectif des demandeurs de logements sociaux, Moussa Touré, a animé le week-end dernier au siège du collectif sis à Baco Djicoroni Golf, une conférence de presse. A travers cette rencontre, les responsables du collectif veulent non seulement s’impliquer avec ardeur pour siéger au sein de la commission d’attribution afin d’assainir la gestion et de la transparence de ladite commission, mais aussi apporter leur soutien au ministre Me Mohamed Aly Bathily par rapport au nouveau mode d’attribution des logements sociaux, à savoir l’option de la transparence totale. A cette occasion le président du collectif était entouré par plusieurs membres.

« Convaincu de la volonté politique de notre gouvernement de soutenir les initiatives en matière de lutte contre la corruption en mettant un terme aux pratiques irréguliers constatées dans l’attribution des logements sociaux au Mali, demandons au vérificateur plus d’implication dans le contrôle de l’action public. Le collectif félicite et soutien le Président de la République pour son choix éclairé porté sur Me Mohamed Aly Bathily, au poste de ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Affaires foncières. Félicite Me Mohamed Aly Bathily pour avoir écouté avec attention notre cru de cœur qui n’ai autre que la transparence dans les attributions des logements sociaux au Mali ». C’est substance ce que le président du Collectif Moussa Touré, a déclaré dans son mot introductif. Avant d’ajouter, que le Collectif soutien le ministre Bathily par rapport au nouveau mode d’attribution des logements sociaux à savoir l’option de la transparence. A cet effet, il a précisé que le Collectif procédera aux collectes et aux dépôts des dossiers de ses membres et tous les prétendants des logements sociaux qui solliciteront le concours du collectif.

D’autre part pour la commission d’attribution, le président a réclamé haut et fort que son collectif s’impliquera avec ardeur pour siéger au sein de cette commission afin d’assainir sa gestion. Pour ce faire, il fonde l’espoir sur le ministre Bathily, en déclarant ainsi en ces termes « en sachant Me Mohamed Aly Bathily nouveau ministre de l’Urbanisme, nous ne douterons point de la présence du Collectif dans les futures commissions d’attribution ».

Le Collectif par la voix de son président ont remercié le président de la République pour son choix éclairé à l’endroit de Bathily. Grace à cette nomination nous assisterons sans doute à un apaisement dans les futures attributions de logements qui conduira à plus de stabilité du climat social.

Crée en 2015 le Collectif compte 9000 adhérents à travers certaines localités du pays à savoir Koulikoro, Ségou, Koutiala, Bandiagara et le District de Bamako. Son objectif est de sauvegarder l’intérêt de ses membres en les aider à avoir des logements sociaux dans la plus grande transparence.

AMTouré