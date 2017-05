L’attribution des logements sociaux au Mali est entachée le plus souvent par des graves manquements. La procédure d’attribution, malgré la garantie de transparence donnée par les autorités en charge de la question, reste très opaque. Le Collectif des demandeurs des logements sociaux continue, encore aujourd’hui, à exiger une totale transparence dans l’attribution de ces logements. «Le Collectif s’impliquera avec ardeur pour siéger au sein de la commission d’attribution afin d’assainir la gestion de ladite commission », a indiqué, le samedi dernier, Moussa Touré, le président du Collectif des demandeurs des logements sociaux.

Les membres du Collectif des demandeurs des logements sociaux étaient face à la presse le samedi 27 mai 2017 à leur siège sis à Bacodjicoroni Golf de Bamako pour non seulement exiger la transparence dans l’attribution des logements sociaux, mais aussi, félicité le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières, Mohamed Ali BATHILY d’avoir prôné l’option de la transparence. Crée en 2015, le Collectif qui compte 9000 adhérents, demande au vérificateur plus d’implication dans le contrôle de l’action publique. Cette conférence de presse était animée par le président du Collectif, Moussa Touré, en présence des autres membres du Collectif.

« Convaincu de la volonté politique de notre gouvernement de soutenir les initiatives en matière de lutte contre la corruption, en mettant un terme aux pratiques irrégulières constatées dans l’attribution des logements sociaux au Mali, demandons au vérificateur plus d’implication dans le contrôle de l’action publique, le Collectif félicite Me Mohamed Ali Bathily pour avoir écouter avec attention notre cri de cœur qui n’est autre que la transparence dans les attributions », c’est en substance ce que le président du Collectif des demandeurs des logements sociaux, Moussa Touré a déclaré dans ses propos liminaires. Avant d’ajouter que son collectif soutien le ministre Bathily par rapport au nouveau mode d’attribution des logements sociaux, à savoir l’option de la transparence totale. A ses dires, le collectif va procéder aux collectes, aux dépôts des dossiers de ses membres et tous les prétendants des logements sociaux qui solliciteront le concours du Collectif. « Pour la commission d’attribution, le Collectif s’impliquera avec ardeur pour siéger au sein de cette commission afin d’assainir la gestion de ladite commission », a-t-il dit. En réponse aux questions des journalistes, le conférencier a fait savoir que le Collectif a été crée en 2015 et compte 9000 adhérents. A l’en croire, il y a 3040 logements sociaux disponibles. Enfin, Moussa Touré a déploré les cas de corruptions constatées lors de la dernière attribution des logements sociaux.

L’attribution des logements sociaux au Mali fait toujours grincer des dents. Plusieurs demandeurs se plaignent chaque fois d’une éventuelle distribution des logements de manière peu orthodoxe en foulant au pied les critères établis par la commission d’attribution.

