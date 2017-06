Il faut offrir pas seulement un toit, mais aussi un cadre de vie agréable et conviviale

« La construction a de beaux jours au Mali » a remarqué le ministre Me Mohamed Aly Bathily après sa visite marathon, le vendredi 9 juin sur les sites des logements sociaux de Samaya, Kati et Kambila. Un partenariat public-privé qui marche bien avec des techniques modernes. C’est accompagné d’une très forte délégation composée de ses services techniques et des entrepreneurs impliqués dans les travaux que le ministre de l’Urbanisme, l’Habitat et des Affaires foncières a visité les chantiers des logements sociaux. C’était en présence du préfet et du maire de la commune urbaine de Kati. Cette visite intervient seulement quelques jours après celle du site de N’Tabacoro. Les responsables des différentes sociétés immobilières en charge de la construction de ces logements ont été félicités par le ministre qui a apprécié non seulement la bonne progression des différents chantiers, mais aussi le travail de qualité.

Cette visite marathon a permis au ministre Bathily de mesurer la qualité et l’état d’avancement des travaux, de recenser les besoins en vue de trouver des solutions avant l’attribution des logements terminés.

Première étape de cette visite, le site des logements de Samaya avec ses 78 logements en Duplex de type F5 en état d’être livrés. Là , l’entreprise SOPROMAC-Immobilière a abattu de bons travaux sur une superficie de 3h. Les logements comportent au rez de chaussée, une chambre, un séjour plus salle à manger, un hall plus escalier, une terrasse, une toilette et une cuisine. A l’étage, une chambre principale, deux chambres secondaires, un hall, une toilette, une terrasse et une circulation plus escalier. Les travaux de viabilisation ont concerné la voirie et le drainage, l’électrification et l’éclairage public et l’adduction d’eau.

Après Samaya, la délégation ministérielle s’est rendue Kati où elle a visité les 600 logements réalisés par l’entreprise «SIFMA». Ces logements de type F4 et de type F3 A et B avec des toits en dalle sont prêts et attendent des travaux de voiries pour être livrés. Comme à la première étape, aucun problème majeur n’a été signalé. Le ministre a apprécié le bon déroulement des travaux. « Nous avons besoin que ces logements soient livrables le plus tôt que possible pour que d’autres chantiers commencent », a indiqué le ministre Bathily.

Le constat qui se dégage est que les ouvrages sont correctement réalisés d’une manière générale, même s’il y a quelques corrections à faire par les entreprises de construction. C’est pourquoi, Me Ali Bathily a insisté sur la garantie que les entreprises doivent offrir aux futurs bénéficiaires qui, selon lui, constatent le plus souvent des défauts dans les travaux de finition. Un autre constat à Kati : certains logements sont terminés depuis un bon moment, mais ne répondent pas aux conditions de voirie.

Le site de Kambila a été la dernière étape de la visite de la délégation ministérielle. Lancé en 2016, le programme de 1000 logements sociaux pour les militaires avance à un rythme de cavalerie et satisfaisant. Il s’agit de 800 logements de type F3 et 200 logements de type F4 sur une superficie totale cumulée de 30 hectares. Le taux du délai consommé est de 70% et le taux d’avancement des travaux est de 22,81%. Ces logements sociaux de type F3 et F4 en dalle sont également le fruit du partenariat entre l’Etat et la société Sopromac Immobilière.

A la fin de sa visite, le ministre a fait des observations ayant trait à l’environnement. Pour le ministre, on peut associer en même temps que les chantiers le souci de reboiser le site et créer des espaces verts au moment même des travaux. « Quand on entre on a l’impression qu’on entre dans du désert. On peut créer des espaces verts au moment même des chantiers, il faut ne pas laisser l’initiative à la charge des bénéficiaires », a souligné le ministre pour qui, il faut offrir pas seulement un toit mais aussi un cadre de vie agréable et conviviale. Sur ce souci environnemental, il a laissé entendre qu’il a déjà émis cette idée d’innovation avec les services techniques et les sociétés immobilières.

Daniel KOURIBA