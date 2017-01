Welcome! Log into your account

Le ministre Koné a aussi déclaré que l’atelier offre ainsi l’occasion d’une réflexion sérieuse sur la sécurité judiciaire en vue de la réalisation des immeubles en copropriété dans une perspective de réduction des couts, de production massive de logements et de préservation des intérêts et droits des générations futures.

C’est pourquoi, a-t-il dit, « les 38 ème et 39 ème sessions du conseil d’administration de l’OMH en ont fait une priorité d’où cette étude dont les termes de référence ont été validés en atelier avec tous les acteurs concernés sur la question. Cette étude avait pour objet de faire des propositions d’amélioration du cadre institutionnel et de mise en place des organes appropriés de gestion de la copropriété aux 80 appartements. Le rapport de l’étude validé apportera, sans nul doute, les solutions tant attendues ».

Selon le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ousmane Koné, ce mode de production de logements en copropriété a été expérimenté pour la première fois avec la réalisation par la Société d’équipement du Mali (Sema), des 80 appartements de Faladiè, composés de dix (10) immeubles de quatre (4) niveaux (R+3) comportant chacun 8 appartements. « Le projet a fortement contribué à l’atteinte des objectifs des autorités. Mais, toutefois, l’inexistence des textes relatifs à la copropriété, a occasionné des difficultés de plusieurs ordres parmi lesquelles la non prise en charge de la gestion des espaces communs d’où, la détérioration du cadre de vie des habitants de la cité. L’immeuble étant bâti sur un seul titre foncier, il est nécessaire de faire en sorte que les propriétaires des appartements puissent disposer de leurs titres individuels une fois le payement terminé. La problématique mérite une réponse adéquate… »

