Après 4 annĂ©es d’interruption suite Ă la crise multidimensionnelle que notre pays a connue en 2012, l’Office malien de l’habitat (OMH) a procĂ©dĂ© jeudi 20 avril 2017, au lancement de l’opĂ©ration d’expulsion visant quelques 358 mauvais payeurs du programme 1180 des logements sociaux. L’opĂ©ration s’est dĂ©roulĂ©e sous une grande escorte policière en prĂ©sence du reprĂ©sentant du Cabinet d’huissier de justice Allaye Tembely et de l’Ă©quipe technique de l’OMH.

Selon le chef de dĂ©partement administration et logements, Salif Kodio, l’opĂ©ration fait suite en dĂ©pit des voies des recours Ă©puisĂ©es notamment l’envoi d’une notification adressĂ©e aux personnes concernĂ©es pour un dĂ©lai de 3 mois suivi d’une correspondance appelĂ©e la lettre de relance par voie d’huissier de justice, sans rĂ©action des bĂ©nĂ©ficiaires d’oĂą la mise en application la dernière voie de recours qui est celle de la rĂ©siliation du contrat location-vente qui consiste en l’annulation pure et simple des contrats et d’expulser les occupants des maisons impayĂ©es. Il a soulignĂ© que dans cette dĂ©marche, l’OMH respecte les normes Ă la matière et que l’opĂ©ration se dĂ©roule sous la supervision du cabinet d’huissier de justice, Allaye Tembely d’oĂą la prĂ©sence de son reprĂ©sentant, Sidi Maiga et celle des forces de l’ordre durant toutes les opĂ©rations.

Il a toutefois indiquĂ© que l’OMH est dĂ©cidĂ© et n’entend pas s’arrĂŞter lĂ car l’opĂ©ration suivra son cours normal jusqu’Ă la rĂ©gularisation totale des impayĂ©s qu’Ă la fin, il appartient au ministre de l’habitat de l’urbanisme et des affaires foncières la rĂ©attribution des maisons libĂ©rĂ©es.  Le chef de section juridique ajoute que l’OMH Ă©tant un Ă©tablissement public Ă caractère administratif, 351 sur les impayĂ©s, utilisera tous les moyens lĂ©gaux pour recouvrer ces fonds qu’une procĂ©dure judiciaire sera ouverte contre ces personnes.

Le programme des logements sociaux est initiĂ© par les plus hautes autoritĂ©s du pays dans le but de combler le dĂ©ficit de logements dans notre pays. Depuis quelques annĂ©es, les personnalitĂ©s de toutes catĂ©gories sociales ont transformĂ© ces logements en business pour en tirer profit. La preuve en est que la plupart des cas impayĂ©s sont des sous-locations. C’est-Ă -dire, les propriĂ©taires signent le contrat avec l’Office malien de l’habitat Ă leur tour signent un autre contrat avec des tierces personnes appelĂ©es sous locataires.

Ă€ travers cette opĂ©ration, l’OMH veut montrer aux spĂ©culateurs qu’on ne peut pas s’enrichir illĂ©galement sur le dos de l’État. C’est pourquoi il est dĂ©terminĂ© Ă mettre hors d’Ă©tat de nuire ces personnes et se pencher sur la qualitĂ© des nouveaux demandeurs.

Il faut rappeler que ces cas d’impayés vont de 12 mois à 6 ans qui représentent un manque à gagner important pour le budget national.

