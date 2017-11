Le ministre Mohamed Ali Bathily a effectué un déplacement à Sikasso le 12 novembre dernier pour visiter le chantier des nouveaux logements sociaux. L’objectif de cette visite était de s’enquérir de l’évolution des travaux et d’échanger avec les responsables des services techniques relevant de son département (les directions des Domaines et du Cadastre, de l’Habitat et de l’Urbanisme, de l’Office malien de l’habitat (OMH) et ceux du projet PACUM).

À l’issue de l’étape de Sikasso lundi, le ministre a confié qu’il entendait corriger rapidement les défaillances constatées et procéder à la remise des clés des 145 logements en finition avant la fin de l’année. Le ministre était accompagné des membres de son cabinet, des responsables des services techniques rattachés à son département.

La visite a commencé le dimanche 12 novembre à Bougouni, où le ministre et sa délégation ont été sur le site des logements sociaux avant d’échanger avec les responsables sur place.

À Sikasso ville, le ministre s’est d’abord rendu dans les directions régionales des Domaines et du cadastre ; de l’Urbanisme et de l’habitat, de l’OMH avant de visiter les réalisations du projet PACUM. Mohamed Ali Bathily et sa délégation étaient ensuite à Kadiolo pour le même exercice avant de boucler hier mardi la visite à Koutiala.

Sur le chantier des logements sociaux, le ministre Bathily a souligné que cette visite visait à faire le point de l’état physique des logements sociaux réalisés et d’y apporter les correctifs nécessaires avant de les céder à leur bénéficiaire.

« Nous voulons procéder à ces attributions avant la fin de l’année. Ces maisons ont été réceptionnées depuis 2016 et nous sommes en fin 2017, certains ont commencé à se dégrader et il faut de nouvelle couche de peinture. Ces maisons constituent aujourd’hui des investissements qui dorment. C’est un capital qui ne travaille plus. En attribuant les maisons à leurs bénéficiaires, non seulement on fait loger des sans toit, mais aussi, l’on permet au renouvellement du cycle de réalisation des logements sociaux, à travers les mensualités payées par les bénéficiaires », a expliqué le ministre.

De l’avis du chef du département des affaires foncières, à chaque fois que les bénéficiaires payent, ils donnent la chance à de nouvelles constructions.

Après Bougouni et Sikasso, le ministre se rendra dans les autres chefs lieu de cercle ou de commune où des logements sociaux sont réalisés, notamment, Kadiolo et Koutiala.

« J’ai décidé de faire le tour de tous les sites pour constater les réalités. Qu’est-ce qui se passe réellement, depuis 2016, les maisons sont réceptionnées par l’Office malien de l’habitat (OMH), mais ne sont pas attribuées, est-ce qu’il n’y a pas de demandeurs… ? », S’est-il interrogé. Avant de confier à la presse : « Je veux m’assurer que les sites sont disponibles, que les travaux complémentaires qui doivent être menés peuvent être faits dans un délai raisonnable et que l’on puisse attribuer ces maisons, d’ici à la fin de l’année. J’ai envie d’aller sur tous les sites où il y a des logements sociaux pour être au courant de tous les problèmes qui empêchent l’attribution des maisons ».

Il faut noter que dans la région de Sikasso au moins 145 logements sociaux sont prêts pour être attribués repartis entre Sikasso ville (30), Bougouni (15), Kadiolo (50) et Koutiala (40)

CCOM/MHUAF

