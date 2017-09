20 000 logements, c’est le nombre de maisons que l’Amicale des fonctionnaires de police (Amipol) projette de construire dans les semaines √† venir, sauf que le projet envoy√© au niveau du minist√®re des Finances pour demande d’exon√©ration est bloqu√© dans ce D√©partement. A quelles fins ?

Selon le pr√©sident du Syndicat autonome de la police malienne (Sap), Bougouna Baba Demb√©l√©, ce projet de 20 000 logements qui sera construit sur l’ensemble du territoire national est une occasion idoine pour les membres de leur corporation de b√©n√©ficier d’un toit. Il a saisi cette opportunit√© pour regretter les raisons du retard pris par leur dossier au niveau de l’H√ītel des Finances. “La soci√©t√© est pr√™te tout comme les bailleurs et nous ne savons pas jusque-l√† pourquoi le dossier des exon√©rations traine toujours au minist√®re des Finances “ s’interroge M. Demb√©l√©. C’est pourquoi il a invit√© les plus hautes autorit√©s √† s’investir davantage pour une issue heureuse √† ce retard.

Quant au projet proprement dit, le patron de l’entreprise Doutech-sa, Moulaye K√©√Įta, qui sera charg√© de la construction, a pr√©cis√© que leur soci√©t√© a d√©j√† sign√© un protocole et une convention avec l’Amipole pour la construction d’une premi√®re tranche de 2 000 logements √† Sanankoroba. “Dans ce cadre, nous avons d√©cid√© de construire un complexe scolaire et une policlinique gratuitement sur le site. A travers ce complexe scolaire, il s’agira surtout d’instituer des bourses pour les majors” a ajout√© M. K√©√Įta qui a pr√©cis√© au passage que ces maisons seront de type F3 et F4.

S’agissant de la mobilisation des fonds, il a r√©v√©l√© qu’il y avait une inqui√©tude √† ce niveau car beaucoup de personnes croyaient que ce sont les fonds de l’Amipol qui serviront √† financer ce projet pour un d√©part. ” Le financement est mobilis√© par la soci√©t√© Doutech et ses partenaires, notamment des banques. Nous avons des parcelles et nous avons investi plus de 7 milliards dans les mat√©riaux “, a soutenu¬† le Pdg de Doutech

Le directeur g√©n√©ral de la police n’a pas de maison

Le Pdg de Doutech s’est surtout r√©joui de la disponibilit√© des responsables de la police malienne. ” Lorsque le projet a √©t√© montr√© au directeur g√©n√©ral de la police, il nous a donn√© son quitus et m’a fait savoir qu’√† la date d’aujourd’hui il n’a pas jusqu’√† pr√©sent une maison pour lui-m√™me “ a soulign√© M. K√©√Įta.

Selon lui, l’ambition de leur soci√©t√©, c’est de faire en sorte que tous les porteurs d’uniforme, sans exception, puissent b√©n√©ficier de ces logements. Il a aussi soutenu qu’un de leur objectif est de contribuer √† la r√©alisation de la promesse pr√©sidentielle dans le domaine de la construction des logements sociaux. Le pdg de Doutech a salu√© la d√©marche du Sap qui est en train de d√©fendre vaille que vaille ce projet de l’Amipol pour qu’il puisse aboutir. M. K√©√Įta a profit√© de cette occasion pour r√©v√©ler que ces maisons qui pourront √™tre construites en 16 mois seront c√©d√©es avec le syst√®me pr√™t acqu√©reur pour une mensualit√© de 40 000 √† 50 000 Fcfa.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

  K.THERA