La Mairie de la commune I du district de Bamako a tenu le jeudi 2 février 2017, en son sein, une session extraordinaire avec comme ordre du jour : l’adoption des statuts et règlements intérieur du conseil communal, la validation des commissions de travail, la création du centre d’Etat civil de Sotuba, l’adoption du projet de construction d’un centre de réanimation à Korofina-Nord. Ladite session était présidée par le maire de la commune I du district de Bamako, El Hadj Mamadou B Keïta, en présence des conseillers et d’autres personnalités.

Après avoir mis l’accent sur les points inscrits à l’ordre, le maire de la commune I du district de Bamako, El Hadj Mamadou B Keïta a sollicité l’accord des conseillers pour la création d’un centre d’Etat civil au quartier Sotuba de Bamako. « Dans le cadre du renforcement de la décentralisation c’est-à-dire de rapprocher l’administration aux administrés nous avons trouvé nécessaire de créer un centre d’Etat Civil à Sotuba. Ce centre est une nécessité souhaité par la population concernée. Vue l’importance de ce centre, je suggère à l’ensemble des élus ici présents de donner un avis favorable pour qu’il soit fonctionnel le plus rapidement possible », a-t-il dit. Dans le souci d’unir les femmes conseillères au tour de l’objectif commun, le maire les a octroyé un bureau au sein de la mairie. « Je profite de cette session extraordinaire pour vous informer que le bureau communal a pris l’initiative de mettre un terme à la divagation des animaux à partir du lundi 6 février 2017, l’opération débutera selon la règlementation en vigueur. Je demande à l’ensemble des élus de s’y impliquer pour la réussite totale de cette opération », a-t-il souhaité. A ses dires, le temps des élections est terminé, l’heure du rassemblement et de l’action dans l’unité est venue, a-t-il dit. Et de poursuivre que les défis au sein de la commune sont énormes et c’est pour cela que la nouvelle équipe municipale mise en place le 19 décembre 2016 en Commune I est déjà au travail. A cet effet, il a promis, au nom de la nouvelle équipe d’honorer les engagements pris dans le domaine de l’assainissement, d’adduction, d’eau, de la santé et de l’hygiène, de l’environnement, de la sécurité, de l’éducation, du sport et de la culture, de l’emploi, du transport, du commerce et de l’artisanat, du logement, de la démocratie locale et de la vie des quartiers.

Aguibou Sogodogo