Après avoir pris fonction le samedi 17 décembre 2016, le maire de la commune VI du district de Bamako, Alou Coulibaly de l’Union pour la République et la démocratie (Urd) et ses adjoints ont rencontré le jeudi 22 décembre 2016, les 10 chefs de quartiers de ladite commune.

Pour la circonstance, le maire Alou Coulibaly était accompagné par le premier adjoint, Tenemakan Koné, le deuxième adjoint, Boubacar Keïta, la troisième adjointe, Delphine Dougnon et le cinquième adjoint Abdallah Diarra. Ladite rencontre qui a eu lieu au domicile du chef de quartier de Sogoniko, Lassana Sangaré s’inscrivait dans le cadre d’une prise de contact entre les élus et leurs collaborateurs que sont les chefs de quartier. L’objectif de la visite selon les élus étaient de venir présenter le nouveau bureau communal et profiter de prendre les conseils et les bénédictions.

Pour le maire Alou Coulibaly, l’ambition de tout le monde est le développement de la commune. Les chefs de quartier se sont réjouis de cette initiative des élus qui selon eux est une première. Ils ont saisi l’occasion pour attirer l’attention des élus sur le problème foncier qui devient de plus en plus préoccupant. Les élus ne sont pas venus avec les mains vident car en plus du traditionnel cola, une enveloppe symbolique a été remis aux chefs de quartier. Selon les élus, la prochaine étape sera la rencontre des leaders religieux de la commune.

Aguibou Sogodogo