Dans le cadre de sa tournée à l’intérieur de la Commune VI pour visiter les stations radio de sa Commmune, le maire Alou Coulibaly à la tête d’une délégation, s’est rendu au siège du Groupe Renouveau à Missabougou le vendredi dernier. Objectif : s’imprégner des conditions de travail des acteurs du monde de la communication et de l’information et ensuite créer un cadre de collaboration entre la presse et la mairie.

De la radio Peace FM à la radio Voix des jeunes en passant par la radio Guintan, la radio Oxygène ainsi que le Groupe Renouveau, le maire s’est imprégné des conditions de travail des sentinelles de la démocratie. Selon le maire Alou Coulibaly, l’objectif de cette visite est de créer un cadre de collaboration entre la mairie et la presse de la CVI. Au Groupe Renouveau, le maire et sa délégation ont été accueillis avec tous les honneurs. C’est pour quoi le premier responsable de la mairie de la Commune VI a tenu à féliciter et remercier le personnel du Groupe pour cette marque de considération avant de faire part de toute sa disponibilité à appuyer tous les médias de sa Commune dans la mesure du possible.

Le président de la Maison de la presse, Dramane Aliou Koné a au cours des échanges rappelé la loi du 7 juillet 2000 exigeant aux mairies de subventionner les médias locaux.

Mariatou Coulibaly, stagiaire