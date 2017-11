La conquête de la Mairie du district de Bamako reste une priorité pour beaucoup de formations politiques et la Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS Faso Hèrè) ne fait pas exception en la règle. Le président du parti le Dr Soumana Sako, accompagné par la tête de liste des candidats devant défendre les couleurs du parti pour les élections régionales du district de Bamako l’ancien ministre de la Fonction publique sous la transition Mamadou Namory Traoré, ont exposé le canevas qui leur permettront de rendre à la ville de Bamako ses lettres de noblesses et de vaincre les maux qui entravent son épanouissement. C’était le Dimanche 26 Novembre au siège du parti devant un parterre de militants.

Mamadou Namory Traoré, la tête de liste de la CNAS FASO Hère a entamé ses propos en étalant les multiples maux dont souffre la capitale malienne et qui l’empêchent de suivre le pas à certaines capitales modernes d’Afrique. « Il est temps de confier la mairie du district de Bamako à un maire qui a de la vision pour Bamako, à un maire conscient des problèmes auxquelles font face la ville et avec un plan pour les résoudre.

Bamako qui est la vitrine du Mali n’a rien d’une capitale moderne regorgeant des détritus dans ses artères, sources de la souffrance des populations à causes des microbes qu’ils propagent » affirme-t-il. Avant d’ajouter que c’est une honte que Bamako présente un tel visage sombre. Selon lui, l’insalubrité, l’insécurité et l’incivisme qui caractérise la capitale ne sont point des fatalités mais un manque de vision des édiles à l’endroit des populations. « Quand nous occuperons la mairie du district, nous donnerons à la ville ses lettres de noblesses et elle deviendra ‘’Bamako la coquette’’. Nous nous attaquerons en la racine des problèmes », rassure-t-il.

Le porte étendard de la CNAS FASO Hèrè pour les élections régionales a signalé qu’une fois élu, il nouera des partenariats avec des partenaires sérieux avec lesquels naitront des projets comme la réalisation des usines de recyclage, seule solution pour débarrasser Bamako de ses immenses montagnes d’immondices. Mme Traoré Fanta Sidibé, qui figure sur la même liste que l’ancien ministre Traoré, a elle aussi, confirmé qu’ils comptent donner une autre image à la ville de Bamako et montrer aux Bamakois que les problèmes auxquelles la ville est confrontée peuvent êtres résolus. Le secrétaire général du parti Zoumana Tangara a indiqué que les compétences de la tête de liste du parti n’est plus à démontrer et qu’ils les soutiendront afin que Bamako revêt un nouveau visage.

Le président du parti Dr Soumana Sako a fait savoir que le parti présente la meilleure liste constituée de toutes les couches sociaux professionnels y sont représentées. « Mamadou Namory Traoré à la mairie, il traduira en acte la devise du parti qui est la rigueur dans la gestion des biens », rassure-t-il. « En votant pour la liste CNAS FASO Hèrè, c’est voter pour Zou, si vous ne choisissez pas cette liste c’est que vous ne voulez point le développement de Bamako » a-t-il martelé.

Dr Soumana Sako a rassuré les Bamakois que s’ils portent leur confiance au candidat de la CNAS FASO Hère qu’il mettra un terme à la spéculation foncière et qu’aucun citoyen n’aura dix terrains alors que certains périssent en location et que les pauvres ne payeront pas d’électricité vu les politiques énergétiques qu’ils mettront en place.

Moussa Samba Diallo

