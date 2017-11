La cérémonie de signature de ce protocole de coopération entre la mairie de la Commune V du district de Bamako et celle des parcelles assainies de Dakar a eu lieu le mercredi 14 novembre à la mairie de la commune V. C’était en présence du gouverneur du district de Bamako, Amy Kane, des 45 élus locaux de la commune, de la coordination des chefs de quartier de la commune, d’une forte délégation du Sénégal et de plusieurs autres personnalités.

La signature de cette convention de coopération a été facilitée par l’appartenance des deux communes au Réseau de coopération décentralisée, le grand Paris Sud ESSONE-SEINE-SENART-EVRY Dakar-Kayes, la commune V et Nouakchott.Cette coopération est multiforme dans les domaines les plus variés comme le développement socio-économique et culturel, la sauvegarde de l’environnement pour les générations futures des deux collectivités. Des échanges d’expérience, de pratique et le renforcement réciproque des capacités seront privilégiés. Dans le cadre du développement socio-économique et culturel, un accent particulier sera mis sur les activités génératrices de revenus des femmes et artisans et l’épanouissement de la jeunesse des deux collectivités.

Le maire de la commune des parcelles assainies de Dakar, Moussa Sy, a particulièrement salué Boubacar Bah qui a joué un rôle de facilitateur dans ce processus de rapprochement. « Cette envie et cet engagement d’unir nos forces dans le cadre des échanges entre les villes du réseau de la coopération décentralisée vont certainement être la locomotive qui va tirer ce cadre dans d’autres secteurs d’activités comme l’économie, la santé, le sport, etc. », a-t-il affirmé. Ce partenariat, poursuit-il, a pour vocation d’établir et de développer une approche concertée et inclusive pour la défense et la promotion des intérêts des populations. « La commune des parcelles assainies de Dakar dispose de 4 grands marchés. C’est pour cette raison que nous avons estimé que le premier acte à poser est l’organisation d’une foire à Dakar avant la fin de l’année », a-t-il conclu.

Le maire de la commune V du District de Bamako, M. Amadou Ouattara, se réjouit de la coopération de sa commune avec celle des parcelles assainies de Dakar, une commune prestigieuse référencée au Sénégal par la qualité de la maîtrise d’ouvrage sociale à travers la mobilisation et la responsabilisation communautaire, la bonne gouvernance locale et la gestion administrative et financière. « Ce protocole de coopération nous permettra d’établir un partenariat d’assistance mutuelle pour favoriser les échanges entre les élus et partager les expériences et pratiques institutionnelles réciproques ».

