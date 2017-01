Welcome! Log into your account

Pour les 500 personnes recensées, plusieurs biens (chaises, bancs, vitres..) n’ont as été retrouvés à la mairie du district. L’espace qu’occupent plus 1000 personnes, selon des sources proches du comité de gestion, était une manne financière non des moindres pour la mairie de la Commune 3.

You are going to send email to