Le Maire Mamadou B Keita obtient l’adhésion du groupement des leaders spirituels

Dans le cadre d’un échange fructueux entre les groupements des leaders spirituels du Mali et les autorités administratives, la mairie de la commune I du district de Bamako dirigée par Mamadou B Keita et ses conseillers ont accueilli le mardi 25 avril 2017 à l’enceinte de la mairie centrale de la commune une forte délégation des groupements des leaders spirituels conduite par le guide spirituels, Chérif Ousmane Madani Haidara.

L’objectif était d’avoir le soutien à des prières et bénédictions dans l’accomplissement de la lourde mission qui est le développement de la commune I du district de Bamako.

Dans une atmosphère pleine de chaleur, les populations se sont mobilisées pour réserver une place de choix à l’hôte du jour, chérif Ousmane Madani Haidara. Il est a noté tous les représentants des confessions religieuse, les notabilités, les personnalités politique et député de l’assemblée, N’Fa Simpara étaient de cette rencontre grandiose.

Dans son mot de bienvenu, le 1er adjoint au maire Oumar Togo a déclaré que la question religieuse est au dessus de tout. Quant aux représentants de l’église, ils ont souhaite que cette rencontre soit une miséricorde pour la commune.

Pour le secrétaire généraldu groupement des leaders spirituels du Mali, Macky Bah et Moffa Haidara, ont fait savoir le rôle prépondérant que le groupement a joué dans la crise qui a ébranlé les fondements de nos valeurs.

Le maire Mamadou B Keita, s’est félicité de cette rencontre avec le guide spirituel des groupements des leaders religieux, chérif Ousmane Madani Haidara surtout en ce grand jour du mois béni de Rajab.Il a indiqué, cela est un signe de considération et une preuve d’engagement à faire face aux défis de l’insécurité, au terrorisme et l’instrumentalisation de la religion musulmane au détriment de l’islam authentique et pacifié. Il a loué les qualités de l’homme à sa juste valeur et rappelé son soutien dans la sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays a connu. Le maire a décerné un diplôme de reconnaissance au guide pour ses efforts louables pour la nation, ainsi élevé au rang de citoyen d’honneur.

Pour le guide du groupement des leaders spirituels, Chérif Ousmane Madani Haidara, l’évènement est à son comble, cette rencontre est une première du genre, il a ainsi déclaré que  le maire s’est confié à nous pour l’aider dans la lourde tâche.

Par ce geste, le guide a rassuré et formulé des bénédictions pour la commune et le maire dans l’accomplissement de ses taches. Le guide a par ailleurs souligné qu’il n’est du rôle des leaders religieux de donner des consignes de vote, car la religion ne doit s’interférer dans la politique. Il a rappelé les actions menées avec les colonies françaises pour la résolution de la crise.

En conclusion, le guide a affirmé qu’il est du rôle de la religion d’aider les populations et les forces de défense et de sécurité.

Par cette occasion, le groupement des leaders spirituels du Mali a élevé le maire de la commune, Mamadou B Keita au rang de président d’honneur du groupement.

ABC