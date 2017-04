Le nouveau Maire de la Commune de Kalabancoro, Tiécoura Hamadoun Diarra et son équipe seront installés le vendredi 28 avril prochain. Ils ont reçu une convocation à cet effet de la part de la Sous-préfecture de Kati. Une nouvelle qui va mettre fin à la rumeur selon laquelle, le Maire sortant Issa Ballo va rester à son poste en dépit du verdict de la Cour Suprême qui l’a déclaré perdant lors des élections communales du 20 novembre 2016.

La Mairie de la Commune Rurale de Kalabancoro s’apprête à accueillir la nouvelle équipe municipale qui aura la destinée de la Commune en main durant les cinq années à venir. Il s’agit de Tiécoura Hamadoun Diarra et son équipe qui viennent de gagner le contentieux électoral devant la Section Administrative de la Cour Suprême. Lequel contentieux les opposait au maire sortant Issa Bocar Ballo. La Cour Suprême dans son verdict du jeudi 16 mars 2017 a annulé les opérations électorales des bureaux N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du centre de Gouana et N°1,2,3 et 4 du centre de Sabalibougou-Est. Avec ce verdict de la section administrative de la Cour Suprême, le maire Issa Bocar Ballo perd sa place et le RPM, représenté par Tiècoura Hamadou Diarra vient en tête pour occuper officiellement le poste de Maire principal de Kalabancoro. Ces résultats de la Cour Suprême ont donné la configuration suivante : liste RPM : 06 sièges pour 1.605 suffrages obtenus ; liste PRVM FASOKO : 06 sièges dont 1.416 suffrages obtenus ; liste CNID FYT : 05 sièges pour 1.312 suffrages obtenus ; liste URD : 05 sièges dont 1.119 suffrages ; liste REDD: 04 sièges pour 1.043 suffrages obtenus ; liste MPR: 04 sièges pour 1.021 suffrages; liste INDEPENDANT YEREKO FASO KANU : 04 sièges pour 952 suffrages obtenus; liste INDEPENDANT SIGIDAW YELEN : 3 sièges pour 904 suffrages obtenus.

Malgré la proclamation de ces résultats, nombreux sont les habitants de Kalabancoro qui étaient toujours pessimistes quant au départ du maire sortant Issa Bocar Ballo qu’ils souhaitaient depuis un moment à cause de sa gestion jugée désastreuse. Mais aussi, pour la simple raison que ceux-ci estiment que durant son madant précédent, il n’a pratiquement rien fait pour le développement de cette commune très peuplée et contigüe à la capitale Bamako. Cette inquiétude des populations s’explique aussi par le fait qu’après le verdict de la Cour Suprême, le nouveau Maire a mis du temps avant d’être officiellement installé. Aussi, pendant ce temps, le maire sortant Issa Bocar Ballo a fait de nombreuses sorties médiatiques pour s’opposer à ce verdict de la Cour Suprême. Sa dernière trouvaille a d’ailleurs été de mobiliser ses quelques supporters pour une marche de protestation contre la décision de la Cour Suprême. Des tentatives de se maintenir à la Mairie qui ont été toutes vaines car la Sous-préfecture de Kati s’apprête à installer la nouvelle équipe communale le vendredi 28 avril prochain.

Modibo Dolo