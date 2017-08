Pour jouer la carte de la transparence, la mairie de la commune V du District de Bamako, sous la houlette du maire Amadou Ouattara, a dĂ©cidĂ© de rendre compte tous ses semestres de sa gestion Ă la population ainsi qu’à la presse. Â

 Cet exercice sera désormais instauré par la mairie de la commune V du District de Bamako. C’est dans ce cadre, que le maire de la commune V, Amadou Ouattara, accompagné des membres de son bureau communal, a organisé le samedi 5 août à l’hôtel Olympe un déjeuner de presse afin de partager avec les médias les réalisations et les difficultés durant ces 6 derniers mois.

Parmi les réalisations de l’équipe d’Amadou Ouattara, on retient entre autres le démarrage des travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment principal de la mairie ; le démarrage de la construction du centre d’état civil secondaire de Kalaban-coura Sud-extension ; la demande de lotissement de la Mangueraie de Baco-Djicoroni par les propriétaires coutumiers.

Dans le souci d’améliorer également le cadre de travail du personnel, Amadou Ouattara et son équipe communale se sont beaucoup investis pendant ces 6 mois. D’autant qu’une des ambitions du conseil communal est d’offrir au personnel de la mairie, aux services déconcentrés et aux usagers un cadre de travail avec commodité, confort, sécurité des personnes et l’équipement de travail. À ce titre, on peut noter l’équipement de la salle du conseil communal en sonorisation ; l’équipement des bureaux en moquettes, rideaux, internet et téléphone et l’installation de trois fontaines pour le confort des usagers.

En ce qui concerne l’environnement et le cadre de vie, les efforts ont porté essentiellement, en plus des missions quotidiennes de terrain, sur l’évacuation et le maintien en état de service des dépôts d’ordures du marché de Daoudabougou et celui de la Mangueraie de Baco-Djicoroni, pour une valeur de 54.516.000 Fcfa. La marie a aussi entrepris le démarrage des travaux de pavage, drainage et d’éclairage public de Baco-Djicoroni Hèrèmacono pour 140.000.000 de Fcfa.

Dans la perspective d’une quête de financement, une étude de mise à jour a été commanditée auprès du cabinet BFCC pour 10.000.000 de Fcfa. Les résultats attendus de cette étude justifieront un légitime espoir. La mairie de la commune V du District de Bamako a aussi mis en place le projet de gestion des déchets solides, biomédicaux et liquides pour un montant de 1.400.000.000 Fcfa.

Concernant les difficultés rencontrées au cours du semestre passé, le maire Amadou Ouattara a indiqué qu’elles sont d’ordre financier pour procéder au déguerpissement des opérateurs le long des voies, et d’ordre foncier pour l’opération de bornage à Mountougoula. En perceptive, la marie de la commune V du District de Bamako, selon son maire, compte travailler pour améliorer la communication, les finances et le cadre de vie.

Répondant à la question relative à la révision constitutionnelle, Amadou Ouattara a déclaré : «je me plie à la décision de la Cour constitutionnelle qui a donné son verdict par rapport à la tenue du référendum constitutionnel. Si le président de la République décide aussi de retirer le projet, je me plierai également à cela».

Notons que le budget total additionnel 2017 de la mairie de la commune V du District de Bamako se chiffre à 4.652.530.000 Fcfa. Le conseil commun est composé de 45 conseillers communaux dont 14 femmes. Le bureau communal compte 5 personnes dont 2 femmes. La commune V du District de Bamako dénombre 600.000 habitants.

Diango COULIBALY