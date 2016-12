Le vendredi 16 décembre 2016, huit partis politiques ont signé une plateforme d’alliance pour le développement et la gestion concertée de la mairie de la commune VI du district de Bamako. Les huit partis politiques sont l’URD, MPR, ADEMA-PASJ, UMPC, UDD, APM-Maliko, CNID et RPDM. Pour l’instant, c’est le RPM seulement qui n’a pas voulu adhéré à cette plateforme d’alliance. Un comité de suivi de la plateforme est déjà mis en place. La cérémonie de signature qui a eu lieu à Banankabougou était présidée par Salia Samaké du MPR, président du comité de suivi de la plateforme, en présence de Me Demba Traoré de l’URD, du maire sortant, Souleymane Dagnon et rentrant, Alou Coulibaly, et de nombreuses autres personnalités.

Selon Me Demba Traoré de l’URD, la commune VI est la plus grande et la plus peuplée de Bamako. Avant d’ajouter qu’elle est composée de 10 quartiers (Banakabougou, Dianeguela, Faladié, Magnambougou, Missabougou, Niamakoro, Sénou, Sogoniko, Sokorodji et Yirimadio). A l’en croire, la commune est dirigée par un exécutif de 45 conseillers dont un maire, 5 adjoints. « Selon les résultats proclamés par le Gouverneur du District de Bamako, 8 listes ont obtenu des sièges : URD 8, RPM 7, MPR 7, UMPC/UFDP 6, ADEMA-PASJ 5, UDD 4, APM-MALIKO 4, CNID/RPDM 4, soit un total de 45 conseillers. L’URD ayant obtenu plus de conseillers, sa tête de liste devient le Maire en application de l’article du code des collectivités. L’URD a émis le désir ardent de travailler avec toutes les formations politiques ayant obtenu des élus sans exclusion aucune. Soucieux du développement harmonieux de la commune VI, toutes les formations politiques ayant obtenu des élus ont accepté de se donner la main pour gérer et développer la commune suivant une clé répartition des responsabilités acceptée par toutes à l’exception du RPM. Toutes les démarches entreprises auprès du RPM pour l’amener à adhérer à ce processus sont demeurées sans succès. La main reste tendue », a expliqué Me Demba Traoré. Il ressort de l’article 1 de la plateforme que les huit partis politiques ci-dessus cités ont décidé de créer une plateforme d’alliance dont l’objet est d’assurer une gestion concertée de la Mairie pour le développement harmonieux de la Commune VI du District de Bamako. Le maire principal, Alou Coulibaly a cinq adjoints. Parmi ces adjoints figure le maire sortant, Souleymane Dagnon de l’Adema Pasj qui est le 3ème adjoint. Le moment tant entendu a été la signature de la plateforme d’alliance par les responsables des huit partis politiques. Pour sa part, Salia Samaké du Mpr a fait savoir que cette cérémonie de signature est la volonté de rassemblement des acteurs politiques de la commune 6 pour faire face au besoin de développement de la collectivité. Il a invité les élus d’œuvrer pour mériter la confiance des électeurs.

Aguibou Sogodogo