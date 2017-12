Le samedi 2 décembre 2017, à la Mairie de la Commune III, il a été organisé une journée de restitution du compte administratif 2016 aux populations de ladite Commune III et a informé ses Habitants sur le projet de Budget 2018 de la Mairie.

Cette journée de restitution a enregistré la présence de plusieurs hautes personnalités de la Commune III dont le Chef de quartier, le Maire Mahamadou Konaté, la Secrétaire du Conseil national de la société civile, Mme ARRY Aminata Touré et plusieurs invités de marque.

A l’ouverture des travaux, les Chefs de quartiers de la Commune III, ont salué cette initiative entreprise par le Maire dans le but de mieux sensibiliser et de donner une information fiable aux populations la manière dont est géré l’argent du contribuable. «Ce genre d’espace encourage les citoyens à payer leurs impôts», a souligné leur porte-parole.

Quant au Maire Mahamadou Konaté, le Budget 2016 de la Mairie de la Commune III du District de Bamako a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2.960 833 847 francs CFA. Sur une prévision annuelle des recettes et de fonctionnement de 2 751 584 854 francs CFA, soit un taux de réalisation de 78 % avec un reste à réaliser de 617 486 863 francs CFA. Cela s’explique par des insuffisances de mobilisation au niveau de certaines ressources propres de la Commune. Mais, malgré tout, il y a eu une amélioration ou un dépassement au niveau de certaines ressources propres ; à savoir : les impôts sur le traitement des salaires ITS (86 %), redevances pour appareils distributeurs d’essence (105 %), l’égalisation de signatures (101 %) et produits divers de gestion (73 %).

Aux dires du Maire, l’insuffisance des ressources peut s’expliquer par le déguerpissement des domaines publics au niveau de la Commune avec un manque à gagner de 44.500.000 francs CFA.

Selon toujours le Maire, sur une prévision annuelle des dépenses de fonctionnement de 2 751 584 854 francs CFA, le taux d’exécutions de 78 % et celui qui reste à exécuter au 31 décembre se sont élevés à 2 134 186 631 francs CFA (soit un taux d’exécution de 78% avec un reste à exécuter de 617 398 223 francs CFA). Cela s’explique aux dires du Maire par la faible réalisation des ressources propres de la Commune. Mais, malgré tout, l’édile a rassuré que certaines dépenses ont été exécutées à hauteur de souhaits. C’est le cas des fournitures liées à l’informatique (98 %), des achats des matériels et équipements (79%).

Selon la SG Mme Barry Aminata Traoré, ces échanges permettront de concrétiser l’objectif de redevabilité nécessaire à l’instauration de la confiance au niveau local et cette confiance permettra de briser le mur de méfiance, le désintérêt pour les affaires locales que l’on observe le plus souvent entre les élus locaux et leurs mandats et qui peut même bloquer les paiements d’impôts et taxes, voire le développement local. A ses dires, l’objectif global de cette activité est de contribuer à l’amélioration de la participation, de la transparence et de la reddition de comptes dans la gestion des politiques publiques au Mali afin d‘impulser le développement à la base et réduire la pauvreté.

Les objectifs spécifiques de cette activité s’inscrivent dans le cadre suivant du Renforcement du processus de redevabilité entre les élus locaux et les citoyens et vis-versa ; de l’évaluation citoyenne de la mise en œuvre du Budget 2016 et du projet de Budget 2018 des six communes du District de Bamako ; de la contribution à l’amélioration de la participation citoyenne des populations locales dans la gestion des Budgets des six communes du District de Bamako et de l’instauration au niveau local un cadre d’échange et de dialogue pour une meilleure appropriation de la gestion des politiques publiques et budgétaire au niveau communal…

Aly MORBA

